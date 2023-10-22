З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія зазнала 150 000-190 000 втрат загиблими і важкопораненими, а загальна цифра, включаючи легко поранених становить близько 240 000-290 000 осіб.
Міноборони Великої Британії оцінило військові втрати РФ в Україні
При цьому британська розвідка наголошує, що ці цифри не включають групу Вагнера або їхні батальйони з числа ув’язнених, які воювали в Бахмуті.
Аналітики вказують, що Росія змогла збільшити свою присутність в Україні з лютого 2022 року завдяки інтенсивному вербуванню до війська з використанням фінансових стимулів та часткової мобілізації, проведеної восени 2022 року.
Що відомо про втрати армії РФ в районі Авдіївки
За інформацією представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, наразі, за попередньою інформацією, це не менше 60 одиниць військової техніки, однак ці цифри, ймовірно, стануть більшими.
За його словами, прагнення окупантів захопити Авдіївку є політичним завданням Кремля.
Юсов підкреслив, що заради досягнення суто політичної мети російські військові злочинці готови піти на великі втрати.
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