З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія зазнала 150 000-190 000 втрат загиблими і важкопораненими, а загальна цифра, включаючи легко поранених становить близько 240 000-290 000 осіб.

Міноборони Великої Британії оцінило військові втрати РФ в Україні

При цьому британська розвідка наголошує, що ці цифри не включають групу Вагнера або їхні батальйони з числа ув’язнених, які воювали в Бахмуті.

Нещодавні російські атаки на Авдіївку призвели до збільшення кількості російських втрат, зафіксованих Міністерством оборони України, на 90%, - зазначають у британській розвідці. Поширити

Аналітики вказують, що Росія змогла збільшити свою присутність в Україні з лютого 2022 року завдяки інтенсивному вербуванню до війська з використанням фінансових стимулів та часткової мобілізації, проведеної восени 2022 року.

Збільшення чисельності особового складу є основним фактором, що забезпечує здатність Росії як захищати утримувану територію, так і здійснювати дорогі наступальні операції, - вказують експерти. Поширити

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 October 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9eCmqEJw8k — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 22, 2023

Що відомо про втрати армії РФ в районі Авдіївки

За інформацією представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, наразі, за попередньою інформацією, це не менше 60 одиниць військової техніки, однак ці цифри, ймовірно, стануть більшими.

Це не остаточні цифри і втрати, вочевидь, можуть бути і більшими у загарбників і в техніці, і в живій силі. Якщо говорити про Авдіївський напрямок, то втрати загарбників там відчутні. Вони не виправдані з точки зору поставлених завдань і отриманих результатів, - підкреслив представник ГУР. Поширити

За його словами, прагнення окупантів захопити Авдіївку є політичним завданням Кремля.

Юсов підкреслив, що заради досягнення суто політичної мети російські військові злочинці готови піти на великі втрати.