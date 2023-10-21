WSJ назвало втрати російської артилерії на Запорізькому напрямку

Армія РФ у Запорізькій області втратила вп'ятеро більше артилерії, ніж Україна.

Скільки російська армія втратила артилерії на Запорізькому напрямку

Як зазначає видання, близько 70% бойових втрат ЗСУ є результатом артилерійських ударів окупантів. Тому знищення російської артилерії буквально допомагає рятувати життя захисників.

WSJ наголошує, що Україна має перевагу в точності над артилерією РФ, хоча загарбники все ще мають більшу кількість гармат і артустановок. Знищувати ворожу артилерію допомагає західне озброєння та винахідливість українських військових. Таким чином ЗСУ вдалося здобути паритет, де РФ раніше мала перевагу.

За даними незалежної групи аналітиків WarSpotting, яка відстежує задокументовані втрати техніки з обох сторін, від початку контрнаступу ЗСУ у червні було знищено 177 російських гармат і реактивних систем залпового вогню. У Запорізькій області знищено 92 одиниць артилерійської техніки росіян, тоді як Україна втратила 19 одиниць.

Що відомо про успіхи контрнаступу ЗСУ у Запорізькій області

За інформацією керівника Об’єднаного пресцентру Сил оборони на Таврійському напрямку Олександра Штупуна, українським військовим вдалось просунутись на відстань до 400 метрів в районі Вербового.

При цьому українські військові продовжують просування у напрямку окупованого злочинною російською армією Мелітополя.

Українські бійці мають частковий успіх на південний захід від села Вербове в Запорізькій області.