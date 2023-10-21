WSJ назвало потери русской артиллерии на Запорожском направлении

Армия РФ в Запорожской области потеряла в пять раз больше артиллерии, чем Украина.

Сколько русская армия потеряла артиллерии на Запорожском направлении

Как отмечает издание, около 70% боевых потерь ВСУ являются результатом артиллерийских ударов оккупантов. Поэтому уничтожение русской артиллерии практически помогает спасать жизнь защитников.

WSJ отмечает, что Украина имеет преимущество в точности артиллерии РФ, хотя захватчики все еще имеют большее количество орудий и артустановок. Уничтожать вражескую артиллерию помогает западное вооружение и находчивость украинских военных. Таким образом ВСУ удалось обрести паритет, где РФ раньше имела преимущество.

По данным независимой группы аналитиков WarSpotting, отслеживающей задокументированные потери техники с обеих сторон, с начала контрнаступления ВСУ в июне было уничтожено 177 российских орудий и реактивных систем залпового огня. В Запорожской области уничтожены 92 единиц артиллерийской техники россиян, в то время как Украина потеряла 19 единиц.

Что известно об успехах контрнаступления ВСУ в Запорожской области

По информации руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны на Таврическом направлении Александра Штупуна, украинским военным удалось продвинуться на расстояние до 400 метров в районе Вербового.

При этом украинские военные продолжают продвижение в направлении оккупированного российской армией Мелитополя.

Украинские бойцы имеют частичный успех юго-западнее села Вербовое в Запорожской области.