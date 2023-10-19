На Запорожье ликвидировали известного российского террориста Александра Можаева по прозвищу Бабай. В 2014 году он участвовал в оккупации Славянска.

Пропагандисты заявили о смерти "Бабая"

Журналист Денис Казанский пишет, что Бабай в 2014 вместе с бандой Гиркина захватывал Славянск и начинал войну в Украине.

Возмездие нашло его почти через 10 лет. Поделиться

Что известно о "Бабая"

Бабай родился в Краснодарском крае РФ в 1977 году, там его несколько раз судили за хранение марихуаны.

Впоследствии он стал членом группы так называемых "казаков".

В Украине он участвовал в захвате Крыма и боевых действий на Донбассе. Захватывал админздания в Краматорске и Славянске Донецкой области.

После ряда конфликтов с оккупантами уехал из Украины в конце 2014 года.

Летом 2014 года террорист и военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков), который был одним из предводителей "ДНР", обвинил Можаева в дезертирстве.

Также на оккупированной Луганщине на Можаева открыли дело по подозрению в изнасилованиях и убийствах.