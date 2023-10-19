На Запоріжжі ліквідували терориста "Бабая". У 2014 році він захоплював Донеччину
Категорія
Україна
Дата публікації

На Запоріжжі ліквідували терориста "Бабая". У 2014 році він захоплював Донеччину

Олександр Можаєв Бабай
Джерело:  Денис Казанський

На Запоріжжі ліквідували відомого російського терориста Олександра Можаєва на прізвисько “Бабай”. У 2014 році він брав участь в окупації Слов’янська.

Пропагандисти заявили про смерть "Бабая"

Журналіст Денис Казанський пише, що “Бабай” у 2014 разом з бандою Гіркіна захоплював Слов’янськ і розпочинав війну в Україні.

Відплата знайшла його майже через 10 років.

Що відомо про "Бабая"

“Бабай” народився в Краснодарському краї РФ у 1977 році, там його кілька разів судили за зберігання марихуани.

Згодом він став членом групи так званих "казаків".

В Україні він брав участь у захопленні Криму та бойових дій на Донбасі. Захоплював адмінбудівлі у Краматорську та Слов'янську на Донеччині.

Після низки конфліктів з окупантами, виїхав з України наприкінці 2014 року.

Влітку 2014 року терорист та воєнний злочинець Ігор Гіркін (Стрєлков), який був одним із ватажків "ДНР", звинуватив Можаєва у дезертирстві.

Також на окупованій Луганщині на Можаєва відкрили провадження за підозрою у зґвалтуваннях та вбивствах.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
300 тисяч військових. У НАТО озвучили втрати армії РФ в Україні
Втрати РФ в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
За добу РФ втратила більше тисячі окупантів та 26 танків — зведення Генштабу
Генштаб ЗСУ
Війна Росії проти України
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ЗСУ озвучили масштабні втрати армії РФ після ударів по ворожим аеродромам
ССО
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм