На Запоріжжі ліквідували терориста "Бабая". У 2014 році він захоплював Донеччину

На Запоріжжі ліквідували відомого російського терориста Олександра Можаєва на прізвисько “Бабай”. У 2014 році він брав участь в окупації Слов’янська.

Пропагандисти заявили про смерть "Бабая"

Журналіст Денис Казанський пише, що “Бабай” у 2014 разом з бандою Гіркіна захоплював Слов’янськ і розпочинав війну в Україні.

Відплата знайшла його майже через 10 років. Поширити

Що відомо про "Бабая"

“Бабай” народився в Краснодарському краї РФ у 1977 році, там його кілька разів судили за зберігання марихуани.

Згодом він став членом групи так званих "казаків".

В Україні він брав участь у захопленні Криму та бойових дій на Донбасі. Захоплював адмінбудівлі у Краматорську та Слов'янську на Донеччині.

Після низки конфліктів з окупантами, виїхав з України наприкінці 2014 року.

Влітку 2014 року терорист та воєнний злочинець Ігор Гіркін (Стрєлков), який був одним із ватажків "ДНР", звинуватив Можаєва у дезертирстві.

Також на окупованій Луганщині на Можаєва відкрили провадження за підозрою у зґвалтуваннях та вбивствах.