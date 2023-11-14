Армия РФ продолжает атаки в районе Клищеевки и Андреевки вблизи Бахмута — военные ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ продолжает атаки в районе Клищеевки и Андреевки вблизи Бахмута — военные ВСУ

Военные ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Преступная армия РФ продолжает попытки атаки вблизи Андреевки и Клищеевки в районе Бахмута Донецкой области, пытаясь вернуть утраченные позиции.

Что известно о ситуации в районе Бахмута

По информации представителя 3-й отдельной штурмовой бригады Александра Бородина, преступная армия РФ безуспешно пытается вернуть утраченные позиции в районе Клищеевки и Андреевки вблизи Бахмута.

Враг сконцентрировал штурмовые действия на правом фланге в районе Клищеевки и Андреевки. Можно констатировать, что за последние сутки было около 15 попыток штурмовых действий. Я уже не говорю об артиллерии, авиации и БПЛА… Однако никаких успехов у них сейчас нет, – сообщил военный.

Он добавил, что в районе Бахмута российские оккупанты пытаются вести наступление плотными пехотными группами, а в районе Авдеевки применяют больше бронетехники.

Что известно о преимуществах ВСУ над оккупантами в районе Бахмута

Бородин также подчеркнул, что украинские военные имеют гораздо лучшие позиции, чем кремлевские военные преступники.

У нас гораздо лучшие оборонные позиции. Враг бьет достаточно плотно артиллерией, БПЛА и авиацией. В какой-то момент, когда они считают нужным, думая, что мы устали, пускают пехоту. Пехота в большинстве своем ничего не добивается и отходит назад - это все повторяется. Иногда, когда пехота подходит поближе, приходится вступать в очень сильные бои на уровне 50-100 метров, но это уже редкость. У большинства она не доходит так близко. И так все время повторяется. Это уже можно немного назвать и позиционной войной на истощение, – объясняет военный.

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