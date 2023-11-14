Армия РФ продолжает атаки в районе Клищеевки и Андреевки вблизи Бахмута — военные ВСУ

Преступная армия РФ продолжает попытки атаки вблизи Андреевки и Клищеевки в районе Бахмута Донецкой области, пытаясь вернуть утраченные позиции.
Что известно о ситуации в районе Бахмута
По информации представителя 3-й отдельной штурмовой бригады Александра Бородина, преступная армия РФ безуспешно пытается вернуть утраченные позиции в районе Клищеевки и Андреевки вблизи Бахмута.
Он добавил, что в районе Бахмута российские оккупанты пытаются вести наступление плотными пехотными группами, а в районе Авдеевки применяют больше бронетехники.
Что известно о преимуществах ВСУ над оккупантами в районе Бахмута
Бородин также подчеркнул, что украинские военные имеют гораздо лучшие позиции, чем кремлевские военные преступники.
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