Армия РФ продолжает атаки в районе Клищеевки и Андреевки вблизи Бахмута — военные ВСУ

Что известно о ситуации в районе Бахмута

По информации представителя 3-й отдельной штурмовой бригады Александра Бородина, преступная армия РФ безуспешно пытается вернуть утраченные позиции в районе Клищеевки и Андреевки вблизи Бахмута.

Враг сконцентрировал штурмовые действия на правом фланге в районе Клищеевки и Андреевки. Можно констатировать, что за последние сутки было около 15 попыток штурмовых действий. Я уже не говорю об артиллерии, авиации и БПЛА… Однако никаких успехов у них сейчас нет, – сообщил военный. Поделиться

Он добавил, что в районе Бахмута российские оккупанты пытаются вести наступление плотными пехотными группами, а в районе Авдеевки применяют больше бронетехники.

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Бородин также подчеркнул, что украинские военные имеют гораздо лучшие позиции, чем кремлевские военные преступники.