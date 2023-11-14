Армія РФ продовжує атаки в районі Кліщіївки та Андріївки поблизу Бахмута — військові ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ продовжує атаки в районі Кліщіївки та Андріївки поблизу Бахмута — військові ЗСУ

Військові ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Злочинна армія РФ продовжує спроби атаки поблизу Андріївки і Кліщіївки в районі Бахмута на Донеччині, намагаючись повернути втрачені позиції. 

Що відомо про ситуацію в районі Бахмута

За інформацією речника 3-ї окремої штурмової бригади Олександра Бородіна, злочинна армія РФ безуспішно намагається повернути втрачені позиції в районі Кліщіївки та Андріївки поблизу Бахмута.

Наразі ворог сконцентрував штурмові дії на правому фланзі в районі Кліщіївки та Андріївки. Можна констатувати, що за останню добу було близько 15 спроб штурмових дій. Я вже не кажу про артилерію, авіацію і БПЛА… Однак жодних успіхів у них зараз немає, - повідомив військовий.

Він додав, що в районі Бахмута російські окупанти намагаються вести наступ щільними піхотними групами, а в районі Авдіївки застосовують більше бронетехніки.

Що відомо про переваги ЗСУ над окупантами в районі Бахмута

Бородін також підкреслив, що українські військові мають набагато кращі позиції, а ніж кремлівські військові злочинці.

У нас значно кращі оборонні позиції. Ворог б'є досить щільно артилерією, БПЛА та авіацією. У якийсь момент, коли вони вважають за потрібне, думаючи, що ми втомилися, пускають піхоту. Піхота здебільшого нічого не добивається і відходить назад - це все повторюється. Іноді, коли піхота підходить ближче, доводиться вступати в дуже сильні бої на рівні 50-100 метрів, але це вже рідкість. У більшості вона не доходить так близько. І так весь час повторюється. Це вже можна трохи назвати і позиційною війною на виснаження, - пояснює військовий.

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