Армія РФ продовжує атаки в районі Кліщіївки та Андріївки поблизу Бахмута — військові ЗСУ

У нас значно кращі оборонні позиції. Ворог б'є досить щільно артилерією, БПЛА та авіацією. У якийсь момент, коли вони вважають за потрібне, думаючи, що ми втомилися, пускають піхоту. Піхота здебільшого нічого не добивається і відходить назад - це все повторюється. Іноді, коли піхота підходить ближче, доводиться вступати в дуже сильні бої на рівні 50-100 метрів, але це вже рідкість. У більшості вона не доходить так близько. І так весь час повторюється. Це вже можна трохи назвати і позиційною війною на виснаження, - пояснює військовий.