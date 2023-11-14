Армія РФ продовжує атаки в районі Кліщіївки та Андріївки поблизу Бахмута — військові ЗСУ

Злочинна армія РФ продовжує спроби атаки поблизу Андріївки і Кліщіївки в районі Бахмута на Донеччині, намагаючись повернути втрачені позиції.
Що відомо про ситуацію в районі Бахмута
За інформацією речника 3-ї окремої штурмової бригади Олександра Бородіна, злочинна армія РФ безуспішно намагається повернути втрачені позиції в районі Кліщіївки та Андріївки поблизу Бахмута.
Він додав, що в районі Бахмута російські окупанти намагаються вести наступ щільними піхотними групами, а в районі Авдіївки застосовують більше бронетехніки.
Що відомо про переваги ЗСУ над окупантами в районі Бахмута
Бородін також підкреслив, що українські військові мають набагато кращі позиції, а ніж кремлівські військові злочинці.
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