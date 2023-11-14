ЗСУ протягом двох тижнів ліквідували тисячі військових армії РФ в районах Бахмута та Куп'янська — Сирський

Українські військові тільки протягом двох останніх тижнів ліквідували в районах Бахмута та Куп'янська більше 4 тис військових злочинців армії РФ.

Що відомо про шалені втрати армії РФ в районах Бахмута та Куп’янська

За словами командувача ОСУВ “Хортиця” Олександра Сирського, ворог продовжує безуспішні спроби наступу на кількох ділянках фронту на сході України.

Ворог не відмовляється від своїх планів та продовжує наступальні дії одночасно на декількох східних напрямках. Зокрема, попри великі втрати росіяни атакують наші частини, які обороняються в районі Куп’янська, - йдеться у повідомленні Сирського. Поширити

Він підкреслив, що ворог став більше використовувати БпЛА для атак по позиціях українських військових.

Командувач ОСУВ “Хортиця” також зазначив, що на північ та південь від Бахмута окупанти намагаються перехопити в українських військових ініціативу за рахунок збільшення кількості власних контратак.

Сирський зазначив, що героїчний опір українських військових ховає всі злочинні задуми російських окупантів.

Він наголосив, що ворог щодня втрачає свої наступальні можливості.

За два тижні в районі відповідальності ОСУВ "Хортиця" російські окупаційні війська втратили понад 4 тис осіб.

Знищено та пошкоджено понад 500 одиниць військової техніки окупантів.

В ОП назвали рецепт перемоги над армією РФ

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, злочинна армія РФ безнадійно ув’язла у розв’язаній проти України війні, однак для поразки російських окупантів західні партнери повинні зробити дві речі.

РФ зав’язла у важких боях і нікуди вже не просувається. І не просунеться. Репутація російської армії та ВПК має вкрай непрезентабельний вигляд. Огидний, - зазначає представник ОП. Поширити

За його словами, в Росії змушені відверто переводити країну на військові рейки, проводити безперевну мобілізацію незаможних громадян з найбільш бідних регіонів і в'язниць, а також шукати боєприпаси повсюди і у всіх.

І все це лише для того, щоб вистояти в Україні. РФ уже явно не виглядає вчорашнім "впливовим світовим гравцем", який може й повинен писати світові правила. РФ, намагаючись утриматися від внутрішнього розпаду, істерично відмовляється від сучасного способу життя, технопрогресу й соціальної еволюції та швидко повертається в середньовічне минуле: табори, тотальні заборони, масові арешти, - зазначає представник ОП. Поширити

Він додав, що наразі такою є поточна ситуація.

Так, це не означає, що все вже закінчено. Так, це не означає, що далі буде легше. Так, це не означає, що ризиків більше немає. Попереду – важко, жорстоко, криваво, депресивно. Але головне повторю ще раз: РФ намертво зав'язла в Україні й думає не про міфічне просування, захоплення інших територій чи приниження інших держав, а як вистояти в обороні. Самозберегтися. Не програти. Не втекти, - визнає представник ОП. Поширити

Він відзначив, що для того, щоб Росія точно програла, міжнародні партнери України повинні прийняти дві речі.