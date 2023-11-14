ЗСУ продовжують наступ на двох напрямках і відбивають атаки армії РФ в районі Авдіївки — зведення Генштабу

Українські військові продовжують наступ в районі Мелітополя у Запорізькій області та на південному фланзі в районі Бахмута на Донеччині, а також відбивають атаки злочинної армії поблизу Авдіївки.

Що відомо про успіхи ЗСУ та наслідки атак армії по Україні протягом доби

Зазначається, що протягом минулої доби українські військові 57 разів вступали у бій із підрозділами російських окупантів.

Продовжується наступ українських військових у бік Мелітополя та на південному фланзі в районі Бахмута.

Ворог зазнає численних втрат і виснажується уздовж усієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також протиповітряною обороною знищено 2 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ вразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 17 артилерійських засобів, 3 засоби протиповітряної оборони та склад паливно-мастильних матеріалів противника.

У той же час російські військові злочинці протягом доби завдали 4 ракетні та 42 авіаудари, здійснили 26 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту