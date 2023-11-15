ВСУ продолжают наступление в сторону Мелитополя и Бахмута и отбивают атаки армии РФ в районе Марьинки — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают контрнаступление в сторону оккупированного преступной армией РФ Мелитополя в Запорожской области, а также – на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области.
Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине
Отмечается, что за минувшие сутки украинские военные 58 раз вступали в бой с подразделениями российской оккупационной армии.
Продолжается контрнаступление в сторону Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области.
Враг несет многочисленные потери и истощается вдоль всей линии фронта.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 артиллерийских средств, боеприпасов и средство противовоздушной обороны противника.
В то же время российские военные преступники в течение суток нанесли 4 ракетных и 29 авиаударов, совершили 46 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.
Также, Российская Федерация в очередной раз атаковала Украину, применив зенитные управляемые ракеты С-300 по объектам гражданской инфраструктуры города Селидово Донецкой области и Запорожья.
В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.
Разрушения и повреждения получили более 20 частных жилых домов, 7 многоэтажек и другая гражданская инфраструктура.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 30 населенным пунктам, среди них Прогресс, Барановка, Турья, Степок Сумской области; Казачья Лопань, Ветеринарное, Старица, Бударки Харьковской области.
В Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где наши воины отбили 7 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Ивановка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное Харьковской области.
На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия у Надежды Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Спорного Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Северск, Верхнекаменное, Веселое, Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг при поддержке авиации вел штурмовые действия в районах Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Южное Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новокалинового, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 17 атак. Нанес авиационный удар в районе Александрополя Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши воины отразили 19 атак. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Красногоровка, Максимильяновка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка.
На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Пречистовки и Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Угледара Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.
В Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Новодаровки Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 30 населенным пунктам, среди них Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Степное, Павловка, Волшебное Запорожской области.
На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись Херсон, Львове, Ивановка, Садовое, Антоновка, Чернобаевка, Камышаны, гигантское Херсонской области и Очаков Николаевской области.
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