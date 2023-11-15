ВСУ продолжают наступление в сторону Мелитополя и Бахмута и отбивают атаки армии РФ в районе Марьинки — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают контрнаступление в сторону оккупированного преступной армией РФ Мелитополя в Запорожской области, а также – на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что за минувшие сутки украинские военные 58 раз вступали в бой с подразделениями российской оккупационной армии.

Продолжается контрнаступление в сторону Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области.

Враг несет многочисленные потери и истощается вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 артиллерийских средств, боеприпасов и средство противовоздушной обороны противника.

В то же время российские военные преступники в течение суток нанесли 4 ракетных и 29 авиаударов, совершили 46 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

Также, Российская Федерация в очередной раз атаковала Украину, применив зенитные управляемые ракеты С-300 по объектам гражданской инфраструктуры города Селидово Донецкой области и Запорожья.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили более 20 частных жилых домов, 7 многоэтажек и другая гражданская инфраструктура.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта