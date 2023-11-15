Армия РФ использовала химическое оружие против ВСУ на восточном фронте — Deep State

Враг, скорее всего, совершил химическую атаку хлорпикрином, которого в запасах РФ немало, и его уже неоднократно использовали против украинских войск.

Россияне использовали химическое оружие

Российские войска применили химическое оружие сразу на двух направлениях фронта в Украине. Речь идет о Бахмутском и Сватовском направлениях.

Об этом сообщает Deep State в Telegram.

Зафиксировано два случая применения химического оружия на Сватовском и Бахмутском направлениях, – говорится в сообщении. Поделиться

Как отмечают в отчете, скорее всего, враг использовал хлорпикрин, которого "в запасах РФ немало" и уже неоднократно использовался против украинских войск.

Хлорпикрин – жидкость с резким раздражающим запахом. В высоких концентрациях ядовит, вреден для человека. Относится ко II классу опасности. Используется как компонент фумигантных смесей в сельском хозяйстве, в камерах газоокуривания для проверки герметичности изолирующих и фильтрующих противогазов.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и держат оборону в районе Авдеевки. За прошедшие сутки произошло более 60 боевых столкновений.

В частности, говорится в отчете аналитиков ISW, российские войска, вероятно, пытаются возобновить инициативу на фронте в Украине, проводя несколько одновременных наступательных операций на востоке. Однако остается непонятным, смогут ли россияне полностью возобновить инициативу, поскольку ВСУ продолжают давление на критические участки фронта.

Напомним, в июле 2023 года также сообщалось, что оккупанты использовали химоружие в районе Бахмута.