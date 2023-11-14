"Фортуна" из РДК объяснил, к чему готовиться России, жив ли Путин и почему армия РФ имеет тюремную культуру

Начальник штаба Русского добровольческого корпуса Александр "Фортуна" в разговоре с online.ua рассказал об успешной операции добровольцев в Брянске, тюремной культуре в российской армии, миссии РДК по демонтажу путинского режима и участии в возможной гражданской войне.

Русский добровольческий корпус – военное подразделение из этнических россиян, сформированное в августе 2022 года для борьбы с полномасштабным российским вторжением в Украину.

С тех пор бойцы отличились рядом рейдов на Белгородскую область, боями в составе батальона ТРО «Азов» на запорожско-донецком направлении, защитой Авдеевки и были частью военного гарнизона на острове Змеиный.

РДК ликвидировали полковника ФСБ в Брянской области

Хочу с вами обсудить ситуацию в Брянской области, когда добровольцам удалось ликвидировать полковника ФСБ. Как тяжело организовывать такие операции и сколько нужно времени на их подготовку?

Давайте так: детали какие-то раскрывать, конечно, сейчас пока возможности нет. Если мы говорим по поводу сложности организации подобных операций, времени их подготовки, то все очень индивидуально.

Все зависит от каких-то конкретных целей, зависит от региона, то есть везде — по-разному. Но в любом случае мы стараемся достаточно скрупулезно подходить к каждой операции.

И если необходимо время на подготовку, допустим, не неделя, а две недели, три недели, месяц, то лучше мы потратим это время на должную подготовку людей, чем будем пытаться что-то сделать быстро, “с колес”.

Как такие операции влияют на моральный дух солдат армии РФ и в целом на настроения в России: как у верхушки, так и у населения?

Негативно влияют. Во-первых, если мы посмотрим на армию РФ и в целом на силовые структуры внутри Российской Федерации, то они все до сих пор выстроены условно по советской доктрине, то есть там есть везде достаточно жесткая вертикаль.

И когда “выбывает” из строя офицер какой-то высокопоставленный, это, конечно, очень сильно влияет и на личный состав, и на подчиненных. И, естественно, это влияет на вышестоящее руководство, потому что оно понимает, что и его тоже может ждать подобный исход при соответствующих обстоятельствах.

И здесь можно построить много разных определенных сценариев: вышестоящее руководство боится, естественно, люди переживают за свою жизнь, за свое здоровье, люди начинают реже появляться, делать какие-то полевые выезды.

Соответственно, это в определенной степени — потеря управления, то есть это такие далеко идущие последствия, которые могут быть там не совсем очевидны сразу.

Бойцы РДК (фото: armyinform.com.ua)

Российскую армию заполонила тюремная культура

Недавно в Крыму мобилизованные оккупанты до смерти избили своего командира, а затем дезертировали. Как вы могли бы описать сегодня настроения внутри армии РФ?

Давайте так: армия РФ не представляет собой какую-то монолитную структуру, как нам это пытаются показать, то есть армия РФ — это такой конгломерат из разных кланов-силовиков, из разных условных каких-то синдикатов, и там нет как такового единства.

Есть, конечно, образцово-показательные какие-то части, соединения, а есть люди, которые очень много переняли в какой-то свой внутренний распорядок, быт, в свои какие-то системные процессы от тюремных каких-то моментов.

Мы достаточно много общаемся с пленными, с пленными из “Шторм Z”, с пленными мобилизованными, и есть это проникновение тюремной культуры в армию, оно сейчас абсолютно не контролируется, и это, конечно, очень печально сказывается. Настроение, исходя из этих всех факторов, очень разное.

Если мы возьмем в среднем по палате, то чем ближе обычные исполнители — солдаты, личный состав — находятся к линии фронта, тем ниже моральный дух.

Совет для россиян от "Фортуны"

Во время нашего предыдущего разговора вы рекомендовали россиянам смотреть обучающие ролики о том, как жарить собак. Появились ли у вас какие-нибудь новые рекомендации?

Рекомендация на сегодняшний день, наверное, для всех одна: я бы всех хотел призвать поинтересоваться проектом «Хочу жить», ознакомиться с ним, посмотреть, как это работает, и следовать инструкциям, указанным в этих всех материалах.

Потому что на сегодняшний день это один из достаточно реальных способов сдаться, сохранить себе жизнь и попытаться сделать правильный выбор.

Бойцы РДК с пленником, ноябрь 2023 года (фото: t.me/russvolcorps)

Изменит ли смерть Путина ход войны

Путин заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента РФ. Как вы считаете, успеет ли он занять это место снова, есть ли шансы, что этого не произойдет?

Шансы такие, конечно, есть, что этого может не случиться, но в целом, в любом случае это никоим образом ни на что не повлияет.

Займет он это место, не займет он это место, какой именно Путин займет это место — это все такая история, которая глобально ни на что не повлияет.

Также была информация о том, что Путин умер, но потом все опять-таки переиграли. Как вы думаете, Путин еще жив? Могла бы его смерть изменить ход войны?

Давайте попробуем просто проанализировать всю эту историю. Давайте представим, что Путин на сегодняшний день не жив. Что поменялось? Не поменялось абсолютно ничего.

Давайте мы представим, что Путин все-таки жив. Что поменялось? Опять же ничего не поменялось. Это свидетельствует об одной простой вещи, о которой я, в том числе, много раз говорил и многие другие люди говорят — это не поменяет абсолютно ничего.

Если так получится, что Путин вдруг умрет, и это будет известно широкому кругу людей, будет известно общественности, то есть это будет таким обнародованным фактом, тогда, конечно, безусловно, это повлияет и на население Российской Федерации, и на население Украины, и на настроение на фронте.

Это будет мощный дестабилизирующий факт. Пока этого не случилось, говорить, собственно, не о чем. Но, опять же, не стоит придавать этому какое-то очень огромное значение, потому что это будет просто определенный фактор дестабилизации.

Он запустит определенные процессы по переделу рынка власти внутри России, он просто ускорит процессы противостояния внутри элит, но не более того. Глобально это на ситуацию на фронте не повлияет. То есть такого не будет, что все бросят оружие и куда-то побегут. Все же все понимают.

Поэтому я бы сильно не зацикливался на всех этих конспирологических теориях — жив он, мертв он… Надо просто работать, заниматься своим делом и все.

ЧВК Вагнера и передел рынка боевиков

Недавно подтвердилась информация, что боевики ЧВК Вагнер готовили ХАМАС к операциям против Израиля. А видите ли вы параллели в тактике и действиях ЧВК в Украине и, соответственно, ХАМАС в Израиле?

Глобально — есть определенное сходство, но здесь очень сложно сказать, насколько это именно влияние ЧВК. Здесь немножко в другой плоскости вопрос лежит.

Если мы рассмотрим тактику действий именно представителей ЧВК “Вагнер” на территории Украины, на фронте, то мы говорим просто о действиях каких-то пехотных соединений при поддержке техники. Это такие узкоспецифические военные выкладки, военные истории на фронте.

Если мы говорим о палестино-израильском конфликте и боях в Газе, то это немножко другая история. Это большой населенный пункт, это городские бои, это бои в замкнутых пространствах, туннели, определенные акции. И тут очень сложно найти след школы ЧВК “Вагнер” в действиях представителей ХАМАС.

Есть какие-то общие вещи, которые можно наложить на это. Это использование дронов, это использование разной защиты от БПЛА, это проникновение боевиков через границу. Понятно, что методики и знания почерпнуты из анализа войны в Украине. Но, наверное, на этом сходство и заканчивается.

После смерти Пригожина появилась информация о том, что его сын руководит вагнеровцами в Росгвардии и возобновил их набор в Перми. Как вы считаете, будет ли сын расплачиваться за "грехи" своего отца перед Путиным и его "свитой"?

Я думаю, что нет. Сейчас прозвучала информация о том, что представители ЧВК “Вагнер”, которые хотят воевать, которые готовы воевать, могут уйти через полицию, условно говоря — через “Росгвардию”. Кто-то согласился, кто-то отказался. То есть их просто расчленили на несколько таких категорий.

Есть категория людей, которые отказались, есть категория людей, которые сомневаются, а есть категория людей, которая согласна. Эту категорию просто разделили на две части: кто-то пошел в Министерство обороны по прямому контракту, всех остальных структурно перенаправили в “Росгвардию”.

Это просто, на самом деле, передел рынка боевиков, передел рынка наемников. Кто-то себе забрал отсюда, кто-то себе забрал — отсюда.

Я не думаю, что сын Пригожина в действительности там что-то решает. Просто его сделали публичным ответственным за это человеком, но насколько он принимает решения, насколько он несет действительную ответственность, насколько он что-то может изменить? Я лично в этом очень сомневаюсь.

Стоит ли мир на пороге Третьей мировой войны

Мы затронули тему ХАМАС и Израиля, сейчас все больше и больше политиков и мировых лидеров заявляют, что мир стоит на пороге Третьей мировой войны. Но от военных практически размышлений по этой теме нет. Что вы думаете по этому поводу?

Я думаю, что есть определенные факторы, свидетельствующие о том, что мир действительно стоит на пороге Третьей мировой войны. Но я думаю, что это ни для кого не секрет.

Это и противостояние Китая с Тайванем, ну и, соответственно, со Штатами. Это и определенные настроения в Иране и вообще в целом на Ближнем Востоке, в Азии.

Афганистан — не до конца решенный вопрос после выхода оттуда силовиков США. Есть очень много очагов, дестабилизирующих вообще в целом в мире, и их не становится меньше, их становится больше.

Поэтому в какой-то степени, наверное, можно рассуждать о том, что мир стоит на пороге Третьей мировой войны. Но это такие достаточно умозрительные заключения, которые кроме как темы пофилософствовать, на самом деле, ничего за собой не несут.

В России больше желающих присоединиться к РДК

В России считали, что мятеж Пригожина – это первая и последняя попытка на какие-то действия внутри России. Если гражданская война неотвратима, то РДК должны принять в ней участие?

Да, РДК, естественно, должны принять в этом участие в любом случае. И это одна из целей, поскольку это один из реальных и действительных способов сплотить пассионарное население вокруг себя и начать строить что-то новое.

По большому счету, гражданскую войну мы рассматриваем как некий катализатор, который позволит обществу из такой аморфной массы, которой оно является сейчас, превратиться в людей пассионарных, готовых что-то менять, готовых на действие и готовых что-то строить, двигаться куда-то, и людей, которые продолжают плыть по течению.

Естественно, будет необходимость этих людей сплотить вокруг себя для того, чтобы развивать все это дальше.

Добровольцы РДК, август 2023 года (фото: t.me/russvolcorps)

Есть ли большое количество людей в России, которые захотели бороться за себя, например, в рядах РДК или другой антипутинской организации?

Количество людей растет. Оно, конечно, растет не такими темпами, как бы нам этого хотелось, но если мы посмотрим с точки зрения исторической ретроспективы и возьмем просто отрезок времени, когда мы появились, когда мы заявили о себе и провели первую операцию на территории Российской Федерации в марте, то прошло-то, на самом деле, очень-очень мало времени. И сейчас мы набираем обороты.

Внутри России появляется все больше людей, которые хотя бы, как минимум, задумываться начинают об этих вещах. С нашей точки зрения, все идет достаточно медленно, но, с точки зрения исторических процессов, все идет крайне быстро.

Мы, естественно, пытаемся ускорять все эти вещи. Людей обращается больше, обращается больше людей, которые готовы непосредственно присоединиться, вступить в РДК, обращается больше людей, которые готовы на территории Российской Федерации чем-то заниматься, как-то нам помогать. Этот процесс набирает обороты, и он не утихает, он развивается.

РДК создавался на ваших глазах. Главной задачей корпуса остается "демонтаж современного режима в России"?

Одной из главных задач корпуса, и мы не отказываемся от своих слов, является демонтаж путинского режима — существующего кремлевского режима, для того, чтобы высвободить место и пространство для рождения чего-то нового.

Как проходит рекрутинг в РДК

Еще два-три месяца назад говорили о примерно тысяче-двух бойцах в РДК. Как происходит рекрутинг сейчас и какие качества должен обладать кандидатом?

С точки зрения набора людей, у нас не сильно что-то поменялось, я имею в виду — с точки зрения механизма. Набор людей осуществляется стандартным способом.

Если человек желает вступить в РДК, он либо пишет нам в чат-бот, либо он может написать куда-то в соцсети, но, так как пишет очень много людей, просто это сообщение может затеряться.

Поэтому я бы всем, конечно, советовал писать в чат-бот. Есть отдельная форма, человек туда пишет, ему высылают различные анкеты, он их заполняет, мы начинаем дистанционно человека проверять, и если на этом этапе человек нам подходит потенциально, дальше мы начинаем ему объяснять, какие его дальнейшие действия.

Здесь все во многом зависит от того, где он находится. Если человек находится на территории Российской Федерации, это один сценарий, если в Европе — другой, если где-то в третьих странах — третий.

Дальше мы уже постепенно человеку объясняем, куда ему поехать, что ему сделать, как это должно выглядеть, и на протяжении всего этого маршрута он, естественно, еще проходит определенные различные проверки.

По большому счету, на сегодняшний момент мы, глядя на кандидатов, говорим о том, что для нас в первую очередь важна мотивация человека, правильная мотивация.

Потому что появилась некая определенная целая прослойка людей, которые уехали из России, в том числе в Европу, они посидели там год-полтора, у них начали заканчиваться деньги и возможности, и они сейчас просто пытаются куда-то как-то примкнуть, лишь бы не остаться наедине со своими проблемами.

И вот эту ложную мотивацию пытаются выдать за истинную мотивацию, что не совсем правильно, мы все-таки не благотворительная организация, мы, прежде всего, военное подразделение. Для нас мотивация – это вопрос номер один.

Рекрутинговый постер РДК (фото: t.me/russvolcorps)

Второе – это физическое состояние человека, моральное, психологическое состояние человека и какие-то его прикладные качества — умеет ли человек делать что-то, что полезно в рамках войны, помимо каких-то непосредственно боевых историй.

Если человек умеет управлять автомобилем, чинить автомобиль, еще делать какие-то вещи, то это все, естественно, полезно. Если человек хорошо разбирается в IT, хорошо разбирается в какой-то схемотехнике, в электрике, в химии — много у нас разных направлений, то все это очень важно. Чем больше человек умеет, знает, тем, естественно, он имеет больше шансов к нам попасть. И все на этом, по большому счету.

Дальше уже индивидуально мы смотрим. Если человек нам подходит, если мы в нем заинтересованы, он попадает к нам и начинает проходить курс молодого бойца.

После прохождения курса молодого бойца он распределяется в боевую группу по направлению, по специализации и уже выезжает на фронт.

А что бы вы хотели сказать тем, кто еще думает и сомневается?

Всем людям, которые хотят, но сомневаются, я бы посоветовал уже как-то начинать прекращать сомневаться, потому что уже скоро два года как люди сомневаются, и один из главных вопросов, который я задаю людям, которые сейчас обращаются: “А почему вы обращаетесь только сейчас? Где вы были все это время, ребята? Война не вчера началась, а вы обращаетесь только сейчас. Почему так?”.

Поэтому, если у кого-то есть какие-то сомнения, то от этих сомнений я бы предложил как можно быстрее избавиться.

Чем быстрее человек, желающий попасть в Русский Добровольческий Корпус, попадет к нам, тем быстрее у него начнется военная карьера, тем быстрее он попадет на фронт, тем быстрее он начнет соответствовать каким-то своим определенным идеалам, благодаря которым большая часть людей к нам попадает.

Хотят ли российские пленные попасть в РДК

Участилась ли практика, когда российские военнопленные изъявляют желание вступить в ряды РДК?

Практика участилась, но здесь есть один очень важный момент, который, наверное, глобально является одним из самых важных вообще во всей этой истории общения с пленными.

Суть его заключается в чем? Если человек, который попал в плен и имеет статус военнопленного, отказался от обмена, у него на самом деле не так уж много сценариев развития его жизни дальнейшей. Или он отказывается от обмена и просто сидит и ждет окончания войны, то есть находится в ожидании, или пытается чем-то помогать, но не воевать — работает, что-то делает еще, может какие-то выполняет полезные действия, или он идет воевать.

Так как эта среда очень похожая на тюремную, я имею в виду не по содержанию людей, конечно, в этих местах — в лагерях для военнопленных, а именно с точки зрения взаимодействия людей внутри друг с другом, то слухи расходятся в этой среде очень быстро.

Командир РДК Денис Никитин в лагере российских военнопленных, ноябрь 2023 года (фото: t.me/russvolcorps)

Когда люди узнают о том, что к нам кто-то попал, они начинают говорить о том, что они тоже хотели бы к нам попасть.

Здесь наступает очень важный момент — наша задача понять, насколько человек искренен. То есть насколько он действительно хочет попасть к нам, чтобы воевать, а не просто попасть к нам, чтобы выйти на такую очень условную свободу, просто не сидеть где-то, а иметь возможность, я не знаю, смотреть на солнце, выходить куда-то, помимо места, где он находится. Это очень важно.

Мы, конечно, достаточно большую работу проводим касаемо этого, чтобы отделить тех людей, которые просто хотят пропетлять как-то, от тех, кто действительно хочет попасть на фронт и воевать.

Российские силовики не знают, кто такие РДК

О РДК начали активно говорить по российским телеканалам. Сообщения преимущественно о якобы нацистских взглядах бойцов Корпуса и о четко прописанном плане дестабилизации ситуации в России. Как вы реагируете на подобные заявления?

Мы реагируем с юмором на такие заявления. Во-первых, то, о чем вы сказали, свидетельствует о том, что там люди не знают, я имею в виду силовики, что такое РДК. Они не занялись до сих пор каким-то глубоким изучением вопросов, какой-то аналитикой.

Вся информация, которой они обладают, по сути, берется из открытых источников. То есть вплотную и системно нами, значит, еще не занимаются. Занимаются в режиме пожарной машины — загорелось, побежали что-то выяснять, отчитываться. Здесь тоже ничего удивительного нет, это стандартная методика работы докладов: что-то случилось — люди все задержаны, ликвидированы, доклад написали, отправили наверх и все спят спокойно.

Там задачи заняться, понять, что такое РДК, и какие-то контрмеры действительные применять, не стоит. Она стоит в подаче доклада. Это очень хорошо, потому что пока там люди спят, мы работаем, мы развиваемся, мы расширяемся и мы продолжаем действовать и осуществлять все более интересные какие-то акции и операции. Это первое.

Касаемо наших взглядов, это чисто российский нарратив, который многие подхватывают. Но я в этом тоже ничего не вижу удивительного, поскольку любой военнослужащий ВСУ является таким же, с точки зрения Российской Федерации, нацистом, фашистом, бендеровцем — кем угодно. То есть мы тут со всеми находимся в одной лодке.

И я неоднократно абсолютно официально говорил о том, что в рядах Русского Добровольческого Корпуса находятся люди очень разных политических взглядов, разных цветов политического спектра, и для нас этот вопрос достаточно вторичен, он не является первичным.

Что в ближайшее время мы услышим о РДК?

Я скажу так: думаю, что в относительно скором времени об РДК будут достаточно много говорить. Я скажу как глава штаба — с точки зрения развития мы сейчас стараемся как можно быстрее, больше и качественнее вырасти, и применяем для этого все ресурсы, все время, все свои силы.

РДК сейчас стремительно развивается и как военное подразделение, и как военно-политическая платформа, и как определенные социальные инициативы. Мы сейчас стараемся расти во все стороны, но делать это качественно, чтобы потом не выглядеть странно и не переделывать.

У нас есть какие-то социальные проекты, у нас есть политические проекты, у нас есть военные, понятное дело, проекты. Сейчас у нас фаза взрывного роста.

Мы стараемся заниматься в основном этим, помимо, понятное дело, каких-то определенных действий на фронте.