РДК розстріляв полковника ФСБ у Брянській області — фото

Бійці РДК повідомили про успішну операцію на території Росії у Брянській області: добровольцям вдалося ліквідувати полковника ФСБ.
РДК знову прорвався на територію РФ
Вранці 10 листопада з’явилася інформація про те, що у Брянській області Росії невідомі розстріляли машину прикордонників, загинув російський полковник ФСБ.
Згідно з даними Телеграм-каналу Baza, це сталося біля села Вулиця Брянської області.
Повідомляється, що невідомі напали на автівку УАЗ "Патріот", в якій перебували російські прикордонники. Нападники відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого втекли.
Російські пропагандисти також заявили, що загиблий – підполковник Сергій Шатий. Співробітник ФСБ Росії загинув на місці події.
Офіційного підтвердження інциденту наразі не було.
Однак трохи пізніше пресслужба Російського добровольчого корпусу повідомила, що провела успішну операцію проти ворога у Брянській області й опублікувала фотопідтвердження.
Керівництво РДК записало спеціальне звернення до російського народу
Нещодавно начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр "Фортуна", в ексклюзивному інтрев’ю для online.ua, скористався нагодою та звернувся до усіх громадян РФ.
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