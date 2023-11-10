РДК розстріляв полковника ФСБ у Брянській області — фото

Бійці РДК повідомили про успішну операцію на території Росії у Брянській області: добровольцям вдалося ліквідувати полковника ФСБ.

РДК знову прорвався на територію РФ

Вранці 10 листопада з’явилася інформація про те, що у Брянській області Росії невідомі розстріляли машину прикордонників, загинув російський полковник ФСБ.

Згідно з даними Телеграм-каналу Baza, це сталося біля села Вулиця Брянської області.

Повідомляється, що невідомі напали на автівку УАЗ "Патріот", в якій перебували російські прикордонники. Нападники відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого втекли.

В результаті стрілянини поранення отримав заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення, полковник Сергій Ш. Він загинув на місці, – йдеться у повідомленні. Поширити

Російські пропагандисти також заявили, що загиблий – підполковник Сергій Шатий. Співробітник ФСБ Росії загинув на місці події.

Офіційного підтвердження інциденту наразі не було.

Однак трохи пізніше пресслужба Російського добровольчого корпусу повідомила, що провела успішну операцію проти ворога у Брянській області й опублікувала фотопідтвердження.

Поки у Вільнюсі йшов благодійний аукціон, диверсійно-розвідувальна група РДК йшла до своєї мети та успішно провела засідку на транспорт противника у Брянській області.Згодом буде викладено відео об'єктивного контролю, - розповіли бійці РДК. Поширити

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Нещодавно начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр "Фортуна", в ексклюзивному інтрев’ю для online.ua, скористався нагодою та звернувся до усіх громадян РФ.