РДК розстріляв полковника ФСБ у Брянській області — фото
Категорія
Україна
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РДК розстріляв полковника ФСБ у Брянській області — фото

РДК
Джерело:  Російський Добровольчий Корпус

Бійці РДК повідомили про успішну операцію на території Росії у Брянській області: добровольцям вдалося ліквідувати полковника ФСБ.

РДК знову прорвався на територію РФ

Вранці 10 листопада з’явилася інформація про те, що у Брянській області Росії невідомі розстріляли машину прикордонників, загинув російський полковник ФСБ.

Згідно з даними Телеграм-каналу Baza, це сталося біля села Вулиця Брянської області.

Повідомляється, що невідомі напали на автівку УАЗ "Патріот", в якій перебували російські прикордонники. Нападники відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого втекли.

В результаті стрілянини поранення отримав заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення, полковник Сергій Ш. Він загинув на місці, – йдеться у повідомленні.

Російські пропагандисти також заявили, що загиблий – підполковник Сергій Шатий. Співробітник ФСБ Росії загинув на місці події.

Офіційного підтвердження інциденту наразі не було.

Однак трохи пізніше пресслужба Російського добровольчого корпусу повідомила, що провела успішну операцію проти ворога у Брянській області й опублікувала фотопідтвердження.

Поки у Вільнюсі йшов благодійний аукціон, диверсійно-розвідувальна група РДК йшла до своєї мети та успішно провела засідку на транспорт противника у Брянській області.Згодом буде викладено відео об'єктивного контролю, - розповіли бійці РДК.

Керівництво РДК записало спеціальне звернення до російського народу

Нещодавно начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр "Фортуна", в ексклюзивному інтрев’ю для online.ua, скористався нагодою та звернувся до усіх громадян РФ.

Росіянам я побажав би підготуватися до темних часів, до «dark future», подивитися якісь навчальні ролики, як смажити собак на багатті, як обходитися без питної води. Росіянам, у яких є честь та гідність, я б побажав подати заявку на вступ до Російського добровольчого корпусу.

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