РДК показав потужну підготовку нових бійців корпусу — відео

До Російського добровольчого корпусу приєднується дедалі більше громадян РФ, які готові не лише захищати український народ у війні з ворогом, а й зробити все можливе для остаточного знищення режиму Путіна.

До РДК доєдналися нові рекрути

Як повідомляє пресслужба добровольців, воїни стали до лав корпусу ще місяць тому.

Протягом усього цього часу вони активно готувалися до боїв з ворогом, проводили активні тренування.

Наприкінці вересня до нас заїхала чергова група рекрутів. Людей, які вирішили боротися за ідеї Російського Добровольчого Корпусу, залишивши минуле життя. Зараз вони щоденно тренуються, готуючись вибивати з території України червону чуму, - розповідають представники Російського добровольчого корпусу. Поширити

Окрім того, РДК вкотре закликає приєднатися до них усіх громадян РФ, яким набридло жити в умовах диктатури.

Це можна зробити безпосередньо на офіційному сайті добровольців.

Ще більше про діяльність та плани РДК ви можете дізнатися з інтерв’ю online.ua з главою штабу Російського добровольчого корпусу Олександром "Фортуною". Дивіться тут:

В Україні буде воювати ще один батальйон російських добровольців

Досі лідер РДК Денис Нікітін жодного разу не розкривав чисельність ані свого корпусу, ані Легіону “Свобода Росії”.

Однак нещодавно він озвучив прогноз, що кількість воїнів буде поступово зростати.

Цю інформацію також підтвердив шеф української розвідки Кирило Буданов.

За словами Нікітіна, з Росії надходить багато заявок від людей, які хочуть приєднатися до його корпусу, однак поки не змогли виїхати з території країни-агресорки.

Анастасія Сергєєва з Громадянської ради, варшавської організації, яка допомагає з переміщення російських добровольців в Україну, також розповіла, що є «кілька сотень» нерозглянутих заявок від росіян, які прагнуть воювати на боці України.

Наразі Громадська рада активно займається створенням третього батальйону росіян в Україні, який буде відомий як Сибірський батальйон.