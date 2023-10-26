РДК показал мощную подготовку новых бойцов корпуса — видео

К Российскому добровольческому корпусу присоединяется все большее количество граждан РФ, которые готовы не только защищать украинский народ в войне с врагом, но и сделать все возможное для окончательного уничтожения режима Путина.

К РДК присоединились новые рекруты

Как сообщает пресс-служба добровольцев, воины стали в ряды корпуса еще месяц назад.

В течение всего этого времени они активно готовились к сражениям с врагом, проводили активные тренировки.

В конце сентября к нам заехала очередная группая рекрутов. Людей, которые приняли решение бороться за идеи Русского Добровольческого Корпуса, бросив прежнюю жизнь. Сейчас они ежедневно тренируются, готовясь выбивать с территории Украины красную чуму, – рассказывают представители Российского добровольческого корпуса. Поделиться

Кроме того, РДК в очередной раз призывает присоединиться к ним всех граждан РФ, которым надоело жить в условиях диктатуры.

Это можно сделать непосредственно на официальном сайте добровольцев.

Еще больше о деятельности и планах РДК вы можете узнать из интервью online.ua с главой штаба Российского добровольческого корпуса Александром "Фортуной". Смотрите здесь:

В Украине будет воевать еще один батальон российских добровольцев

До сих пор лидер РДК Денис Никитин ни разу не раскрывал численность ни своего корпуса, ни Легиона "Свобода России".

Однако, недавно он озвучил прогноз, что количество воинов будет постепенно расти.

Эту информацию также подтвердил шеф украинской разведки Кирилл Буданов.

По словам Никитина, из России поступает много заявок от людей, желающих присоединиться к его корпусу, однако пока они не смогли уехать с территории страны-агрессорки.

Анастасия Сергеева из Гражданского совета, варшавской организации, помогающей с перемещением российских добровольцев в Украину, также рассказала, что есть «несколько сотен» нерассмотренных заявок от россиян, которые хотят воевать на стороне Украины.

Гражданский совет активно занимается созданием третьего батальона россиян в Украине, который будет известен как Сибирский батальон.