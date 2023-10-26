РДК представил свои футболки с культовым фото — как купить и помочь добровольцам

Российский добровольческий корпус, который воюет на стороне Украины против РФ, решил порадовать поклонников своей деятельности официальными футболками, на которых изображен лидер РДК Денис Никитин и начальник штаба корпуса Александр "Фортуна".

Как и где купить уникальные футболки РДК

Покупая футболку Российского добровольческого корпуса, вы не просто обновляете свой гардероб уникальной и стильной вещью, но и финансово поддерживаете бойцов, которые рискуют собственной жизнью ради победы Украины.

Заказ можно сделать на сайте, а также отправив письмо на указанную почту.

Эти футболки сшиты и напечатаны в Киеве. Доступны все размеры: от S до XXL.

Что также важно понимать, вы также автоматически становитесь спонсором предстоящих масштабных рейдов бойцов РДК на территорию страны-агрессорки, приближающих развал РФ.

Добудем родину! Официальные футболки "РДК Брянск". Первый за многие годы по-настоящему русский вечер на Брянщине и первая ласточка грядущего заката "русского мира" по-путински - это РДК-рейд. Культовое фото командира и начштаба РДК со знаменем стало основой для дизайна официального мерча, покупая который вы поддерживаете любимое подразделение. Поделиться

Нельзя не упомянуть о том, что именно бойцы Российского добровольческого корпуса первыми во время полномасштабной войны продемонстрировали слабость и незащищенность вражеских границ.

О воинах РДК писали и продолжают писать все мировые СМИ, поскольку именно они являются гражданами РФ, которые не побоялись бросить вызов режиму Путина.

Начштаба РДК обратился к россиянам

Недавно начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр "Фортуна" в эксклюзивном интервью для online.ua воспользовался случаем и обратился ко всем гражданам РФ.