РДК представил свои футболки с культовым фото — как купить и помочь добровольцам

Российский добровольческий корпус, который воюет на стороне Украины против РФ, решил порадовать поклонников своей деятельности официальными футболками, на которых изображен лидер РДК Денис Никитин и начальник штаба корпуса Александр "Фортуна".
Как и где купить уникальные футболки РДК
Покупая футболку Российского добровольческого корпуса, вы не просто обновляете свой гардероб уникальной и стильной вещью, но и финансово поддерживаете бойцов, которые рискуют собственной жизнью ради победы Украины.
Заказ можно сделать на сайте, а также отправив письмо на указанную почту.
Эти футболки сшиты и напечатаны в Киеве. Доступны все размеры: от S до XXL.
Что также важно понимать, вы также автоматически становитесь спонсором предстоящих масштабных рейдов бойцов РДК на территорию страны-агрессорки, приближающих развал РФ.
Нельзя не упомянуть о том, что именно бойцы Российского добровольческого корпуса первыми во время полномасштабной войны продемонстрировали слабость и незащищенность вражеских границ.
О воинах РДК писали и продолжают писать все мировые СМИ, поскольку именно они являются гражданами РФ, которые не побоялись бросить вызов режиму Путина.
Начштаба РДК обратился к россиянам
Недавно начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр "Фортуна" в эксклюзивном интервью для online.ua воспользовался случаем и обратился ко всем гражданам РФ.
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