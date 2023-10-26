РДК представив власні футболки з культовим фото — як придбати й допомогти добровольцям

Російський добровольчий корпус, який воює на боці Україні проти РФ, вирішив потішити шанувальників своєї діяльності офіційними футболками, на яких зображений лідер РДК Денис Нікітін та начальник штабу корпусу Олександр "Фортуна".

Як та де придбати унікальні футболки РДК

Купуючи футболку Російського добровольчого корпусу, ви не просто оновлюєте власний гардероб унікальною та стильною річчю, а й фінансово підтримуєте бійців, які захищають Україну, ризикуючи власним життям.

Замовлення можна зробити на сайті, а також надіславши листа на вказану пошту.

Ці футболки пошиті та надруковано в Києві. Доступні всі розміри: від S до XXL.

Що також важливо розуміти, ви автоматично стаєте спонсором майбутніх масштабних рейдів бійців РДК на територію країни-агресорки, які наближують розвал РФ.

Добудемо батьківщину! Офіційні футболки "РДК Брянськ". Перший протягом багатьох років по-справжньому російський вечір на Брянщині та перша ластівка майбутнього заходу сонця "російського світу" по-путінськи - це РДК-рейд. Культове фото командира та глави штабу РДК із прапором стало основою для дизайну офіційного мерчу, купуючи який ви підтримуєте улюблений підрозділ. Поширити

Не можна не згадати про те, що саме бійці Російського добровольчого корпусу першими під час повномасштабної війни продемонстрували слабкість та незахищеність ворожих кордонів.

Про воїнів РДК писали й продовжують писати усі світові ЗМІ, оскільки саме вони є тими громадянами РФ, які не побоялися кинути виклик режиму Путіна.

Начштабу РДК звернувся до росіян

Нещодавно начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр "Фортуна", в ексклюзивному інтрев’ю для online.ua, скористався нагодою та звернувся до усіх громадян РФ.