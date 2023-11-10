РДК расстрелял полковника ФСБ в Брянской области — фото

Бойцы РДК сообщили об успешной операции на территории России в Брянской области:
добровольцам удалось ликвидировать полковника ФСБ
РДК снова прорвался на территорию РФ
Утром 10 ноября появилась информация о том, что в Брянской области России неизвестные расстреляли пограничников, погиб российский полковник ФСБ.
Согласно данным Телеграмм-канала Baza, это произошло возле села Улица Брянской области.
Сообщается, что неизвестные напали на автомобиль УАЗ "Патриот", в котором находились российские пограничники. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия, после чего скрылись.
Российские пропагандисты подтверждают информацию о том, что погибший – полковник Сергей Шатый. Сотрудник ФСБ России погиб на месте происшествия.
Официального подтверждения инцидента пока не было.
Однако чуть позже пресс-служба Российского добровольческого корпуса сообщила, что провела успешную операцию против врага в Брянской области и опубликовала фотоподтверждение.
Руководство РДК записало специальное обращение к российскому народу
Недавно начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр "Фортуна" в эксклюзивном интервью для online.ua воспользовался случаем и обратился ко всем гражданам РФ.
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