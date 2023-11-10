РДК расстрелял полковника ФСБ в Брянской области — фото
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РДК расстрелял полковника ФСБ в Брянской области — фото

РДК
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Источник:  Русский Добровольческий Корпус

Бойцы РДК сообщили об успешной операции на территории России в Брянской области:

добровольцам удалось ликвидировать полковника ФСБ

РДК снова прорвался на территорию РФ

Утром 10 ноября появилась информация о том, что в Брянской области России неизвестные расстреляли пограничников, погиб российский полковник ФСБ.

Согласно данным Телеграмм-канала Baza, это произошло возле села Улица Брянской области.

Сообщается, что неизвестные напали на автомобиль УАЗ "Патриот", в котором находились российские пограничники. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия, после чего скрылись.

В результате стрельбы ранения получил заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения, полковник Сергей Ш. Он погиб на месте, - сказано в сообщении.

Российские пропагандисты подтверждают информацию о том, что погибший – полковник Сергей Шатый. Сотрудник ФСБ России погиб на месте происшествия.

Официального подтверждения инцидента пока не было.

Однако чуть позже пресс-служба Российского добровольческого корпуса сообщила, что провела успешную операцию против врага в Брянской области и опубликовала фотоподтверждение.

Пока в Вильнюсе шел благотворительный аукцион, диверсионно-разведывательная группа РДК шла к своей цели и успешно провела засаду на транспорт противника в Брянской области. Позже будут выложены видео объективного контроля, - рассказали бойцы РДК.

Руководство РДК записало специальное обращение к российскому народу

Недавно начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр "Фортуна" в эксклюзивном интервью для online.ua воспользовался случаем и обратился ко всем гражданам РФ.

Россиянам я пожелал бы подготовиться к темным временам, к «dark future», посмотреть какие-нибудь обучающие ролики, как жарить собак на костре, как обходиться без питьевой воды. Россиянам, у которых есть честь и достоинство, я бы пожелал подать заявку на вступление в Российский добровольческий корпус.

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