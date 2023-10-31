Син Пригожина очолює вагнерівців в Росгвардії

Син покійного ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина керує колишніми найманцями у складі Росгвардії. При цьому набір до лав колишньої ПВК поновився на території Пермі.

Що відомо про вагнерівців у складі Росгвардії

За інформацією російського видання "59.RU", інформацію про відновлення набору до лав колишньої ПВК опублікували в Telegram-каналі "ПВК "Вагнер" Перм".

У публікації йдеться, що приватній військовій компанії "потрібні відчайдушні і сміливі, найкращі з найкращих".

Представники "вагнерівців" у Пермі підтвердив журналістам достовірність інформації.

За його словами, зараз ПВК "Вагнера" увійшла до складу Росгвардії і стала її підрозділом, яким керує син Євгена Пригожина Павло.

У нас усе залишилося як і раніше - атрибутика, символіка. Набираємо тих, хто вже має бойовий досвід, зокрема вже входив до складу ПВК, - повідомив журналістам вербувальник. Поширити

Також він уточнив, що тепер вони не беруть людей із місць позбавлення волі.

У каналі пишуть, що з усіма, хто захоче стати учасниками формування, укладуть контракти. Їх готові підписати з людьми від 20 до 55 років, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Що відомо про значні втрати армії РФ в районі Авдіївки

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), злочинна армія РФ використовує під час атак в районі Авдіївки на Донеччині загони піхоти "Шторм-Z", які у середньому за кілька днів втрачають більшість особового складу.

Експерти зазначають, що сформовані штурмові підрозділи "Шторм-Z" здебільшого з новобранців-полонених. Їх же кидають у лобові атаки.

Аналітики посилають на одного з російських воєнкорів, який нібито перебуває в районі Авдіїки.

Він зазначає, що "м'ясні атаки" - це коли російські піхотні сили атакують без артилерійської підтримки

Він стверджував, що коли два російські полки проводять "м'ясні атаки" пліч-о-пліч, стик між зонами відповідальності обох полків залишається незахищеним і вразливим для українських контратак.

Інший російський "воєнкор" стверджував, що штурмові загони "Шторму-Z" на Авдіївському напрямку і на південному фланзі Бахмута часто знищуються після кількох днів активних дій і в середньому втрачають від 40 до 70 відсотків особового складу.

Він критикував погану підготовку російських військових підрозділів "Шторму-Z " і небажання офіцерів враховувати пропозиції командирів при призначенні їм бойових завдань.

За словами російського "воєнкора", підрозділи "Шторму-Z" часто вводяться в бій до проведення розвідки або встановлення зв'язку із сусідніми підрозділами та, як правило, намагаються евакуювати своїх поранених без артилерійського прикриття, що призводить до ще більших втрат.

Обидва "воєнкори" відзначили відсутність належної артилерійської підтримки російських атак і контратак.

Один з них заявив, що ці фактори призводять до того, що підрозділи "Шторму-Z" перетворюються на "сміття", так і не досягнувши значних результатів.