Армія РФ безуспішно намагається використовувати тактику ПВК Вагнера в районі Бахмута

Злочинна армія РФ в районі Бахмута безуспішно намагається перейняти тактику, яку використовували бойовики ПВК Вагнера.
Що відомо про ситуацію в районі Бахмута
За словами командира роти ударних БпЛА 92 ОШБр Юрія Федоренка, не варто недооцінювати ворога, оскільки російські окупанти із плином часу не стали воювати гірше.
Військовий підкреслив, що наразі не можна сказати, що російські військові злочинці відчувають дефіцит боєприпасів, особового складу або різних модифікацій БпЛА.
Окрім цього ворог активно нарощує використання FPV-дронів із різним радіусом дії.
Зокрема, противник намагається залучати в бій авіацію та засоби радіоелектронної боротьби.
Він підкреслив, що на окремих ділянках українським військовим титанічними зусиллями вдається просуватись вперед і закріплюватись на зайнятих позиціях.
У відповідь російські військові злочинці кидають у бій ударно-штурмові підрозділи та потужно гатять з артилерії.
Військовий також зазначив, що завдяки об’єднаним зусиллям артилеристів, розвідників та аеророзвідників, українським військовим вдається завдавати ворогу важких втрат.
Наступ українських військових на Бахмутському напрямку продовжується. Воїни за день можуть просунутися від 5 до 50 метрів.
Противник намагається зупинити наступ, але йому цього не вдається.
Як до цього проходили бойові дії в районі Бахмута
Федоренко пояснив, що недавнього часу на окремих ділянках фронту неможливо було рухатись бронетехнікою, адже російські військові злочинці проводили бескінечні штурми, хвиля за хвилею.
Відтак росіяни заходили групами по 5 осіб й починали "закопуватися".
Після них заходила наступна група з 5 – 6 солдатів та копала до тих пір, поки не вириє окоп у повний зріст із системою траншей.
Після цього противник закривав позиції гіллям й звідти продовжував штурмові дії.
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