Что известно о ситуации в районе Бахмута

По словам командира роты ударных БпЛА 92 ОШБр Юрия Федоренко, не стоит недооценивать врага, поскольку российские оккупанты с течением времени не стали воевать хуже.

Военный подчеркнул, что пока нельзя сказать, что российские военные преступники испытывают дефицит боеприпасов, личного состава или разных модификаций БПЛА.

Кроме этого враг активно наращивает использование FPV-дронов с разным радиусом действия.

В частности, противник пытается вовлекать в бой авиацию и средства радиоэлектронной борьбы.

Оккупантам дают следующую команду - любой ценой остановить наступление Сил обороны, в частности на флангах Бахмутского направления, и также вернуть себе основные утраченные позиции: высоты и плацдармы, потерявшие российские оккупационные войска, - объясняет Федоренко. Поделиться

Он подчеркнул, что на отдельных участках украинским военным титаническим усилиям удается продвигаться вперед и закрепляться на занятых позициях.

В ответ российские военные преступники бросают в бой ударно-штурмовые подразделения и мощно изготавливают из артиллерии.

Военный также отметил, что благодаря объединенным усилиям артиллеристов, разведчиков и аэроразведчиков, украинским военным удается наносить врагу тяжелые потери.

Война продолжается и днем и ночью. Ни на секунду не утихают пушки. Ни на секунду не останавливаются бои, в том числе стрелковым оружием. Инициатива в полной мере остается на стороне Сил обороны, - подчеркнул Федоренко. Поделиться

Наступление украинских военных на Бахмутском направлении продолжается. Воины в день могут продвинуться от 5 до 50 метров.

Противник пытается остановить наступление, но ему этого не удается.

Как до этого проходили боевые действия в районе Бахмута

Федоренко объяснил, что недавнего времени на отдельных участках фронта невозможно было двигаться по бронетехнике, ведь российские военные преступники проводили бесконечные штурмы, волна за волной.

Следовательно, россияне заходили группами по 5 человек и начинали "закапываться".

После них заходила следующая группа из 5 – 6 солдат и копала до тех пор, пока не выроет окоп в полный рост с системой траншей.

После этого противник закрывал позиции ветками и оттуда продолжал штурмовые действия.