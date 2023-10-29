ПВК Вагнера стала підрозділом Росгвардії й повертається на війну в Україні

Усім вагнерівцям запропонували укласти індивідуальний контракт с Росгвардією, інакше "допрацьовуватимуть на умовах чинних". Уся структура ПВК Вагнера, порядок роботи та командири не змінюватимуться.

ПВК Вагнер стане Росгвардією

Російська приватна військова компанія Вагнера 29 жовтня заявила, що офіційно перейде в управління Росгвардії та повернеться на війну в Україну

Про це йдеться на офіційному телеграм-каналі ПВК Вагнера.

Зазначається, що усім вагнерівцям запропонували укласти індивідуальний контракт, інакше "допрацьовуватимуть на умовах чинних". Натомість вся структура ПВК Вагнера, порядок роботи та командири не змінюватиметься.

Будується з нуля база групи Вагнера у зоні СВО, загони готуються до роботи на "ближньому" (6 місяців). Завдання на "далекому" (9 місяців) та Білорусь зберігаються. Оплата, як і раніше, на карту. Забезпечення, лікування, реабілітація так само як у військовослужбовців Росгвардії, – йдеться у повідомленні. Поширити

Вагнерівців вербують до чеченських підрозділів спецзагонів "Ахмат"

Росгвардія набирає колишніх бойовиків приватної військової кампанії "Вагнера" в чеченські підрозділи спецзагонів "Ахмат"

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що велика кількість вагнерівців приєдналася до різних загонів ахматівців і діє на кількох невизначених ділянках фронту в Україні.

Командувач спецпідрозділами "Ахмат" Апті Алаудінов підтвердив цю інформацію та заявив, що бойовики Вагнера "завжди дуже шанобливо відгукувалися про Ахмата", ймовірно, намагаючись заглушити дискусії про можливу напругу між ПВК Вагнера та чеченськими силами після суперечки між їхнім ексватажком Євгеном Пригожиним і главою Чеченської Республіки Рамзаном Кадировим.

Колишні сили Вагнера, роздроблені між міноборони Росії та чеченськими підрозділами Росгвардії на різних ділянках фронту, навряд чи відновляться як ефективна військова організація, – вважають експерти. Поширити

Це пов'язано з нестачею сили, яку ПВК черпала з унітарної організації під чітким та послідовним управлінням. Водночас аналітики не виключають, що в деяких обставинах колишні найманці можуть дещо посилити тактичні здібності підрозділів, до складу яких вони входять.

Також раніше у британській розвідці повідомляли, що приватна військова компанія "Редут" на території Росії вербує найманців під виглядом добровольців, у тому числі колишніх вагнерівців. Зараз ПВК налічує понад 7000 осіб.