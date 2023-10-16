Допомагає уникнути мобілізації. РФ знайшла заміну ПВК Вагнера — розвідка Британії

Розвідка Британії вважає, що Міноборони РФ замінило "вагнерівців" на ПВК “Редут”. Це, серед іншого, допомагає РФ уникнути широкомасштабної мобілізації.
Що відомо про ПВК Редут
Розвідка Британії повідомляє, що приватна військова компанія «Редут» вербує найманців під виглядом «добровольців», у тому числі колишніх співробітників Вагнера.
За даними розвідки, з початку вторгнення «Редут» брав участь у бойових діях у Донецькій, Харківській, Київській та Луганській областях.
Чисельність угруповання, ймовірно, перевищує 7 тисяч осіб.
Станом на зараз, за словами британської розвідки, «Редут» є одною з кількох приватних військових компаній і Добровольчого корпусу, які використовуються Міністерством оборони Росії для посилення російських регулярних сил.
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