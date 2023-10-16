Помогает избежать мобилизации. РФ нашла замену ЧВК Вагнера — разведка Британии
Категория
Мир
Дата публикации

Помогает избежать мобилизации. РФ нашла замену ЧВК Вагнера — разведка Британии

ЧВК Вагнера
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Источник:  Минобороны Британии

Разведка Британии считает, что Минобороны РФ заменило "вагнеровцев" на ЧВК "Редут". Это, помимо прочего, помогает РФ избежать широкомасштабной мобилизации.

Что известно о ЧВК Редут

Разведка Британии сообщает, что частная военная компания "Редут" вербует наемников под видом "добровольцев", в том числе бывших сотрудников Вагнера.

Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба России, вероятно, контролирует и финансирует деятельность группы, включая ее вербовку.

По данным разведки, с начала вторжения "Редут" принимал участие в боевых действиях в Донецкой, Харьковской, Киевской и Луганской областях.

Численность группировки, вероятно, превышает 7 тысяч человек.

На сегодняшний день, по словам британской разведки, «Редут» является одной из нескольких частных военных компаний и Добровольческого корпуса, которые используются Министерством обороны России для усиления российских регулярных сил.

Вполне реалистична возможность того, что практика вербовки российского Министерства обороны через «добровольческие» отряды способствовала избеганию Россией дальнейших непопулярных мобилизаций.

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