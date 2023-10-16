Помогает избежать мобилизации. РФ нашла замену ЧВК Вагнера — разведка Британии

Разведка Британии считает, что Минобороны РФ заменило "вагнеровцев" на ЧВК "Редут". Это, помимо прочего, помогает РФ избежать широкомасштабной мобилизации.
Что известно о ЧВК Редут
Разведка Британии сообщает, что частная военная компания "Редут" вербует наемников под видом "добровольцев", в том числе бывших сотрудников Вагнера.
По данным разведки, с начала вторжения "Редут" принимал участие в боевых действиях в Донецкой, Харьковской, Киевской и Луганской областях.
Численность группировки, вероятно, превышает 7 тысяч человек.
На сегодняшний день, по словам британской разведки, «Редут» является одной из нескольких частных военных компаний и Добровольческого корпуса, которые используются Министерством обороны России для усиления российских регулярных сил.
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