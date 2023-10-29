ЧВК Вагнера стала подразделением Росгвардии и возвращается на войну в Украине

Всем вагнеровцам предложили заключить индивидуальный контракт с Росгвардией, далее будут "дорабатывать на действующих условиях". Вся структура ЧВК Вагнера, порядок работы и командиры не будут меняться.
ЧВК Вагнера станет Росгвардией
Российская частная военная компания Вагнера 29 октября заявила, что официально перейдет в подчинение Росгвардии и вернется на войну в Украину
Об этом говорится на официальном телеграмм-канале ЧВК Вагнера.
Отмечается, что всем вагнеровцам было предложено заключить индивидуальный контракт, далее "будут дорабатываться на условиях действующих". Вместо этого вся структура ЧВК Вагнера, порядок работы и командиры не будут меняться.
Вагнеровцев вербуют в чеченские подразделения спецотрядов "Ахмат"
Росгвардия набирает бывших боевиков частной военной кампании "Вагнера" в чеченские подразделения спецотрядов "Ахмат"
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что большое количество вагнеровцев присоединилось к разным отрядам ахматовцев и действует на нескольких неопределенных участках фронта в Украине.
Командующий спецподразделениями "Ахмат" Апти Алаудинов подтвердил эту информацию и заявил, что боевики Вагнера "всегда очень уважительно отзывались об Ахмате", вероятно, пытаясь заглушить дискуссии о возможном напряжении между НДП Вагнера и чеченскими силами после спора между их экс Рамзаном Кадыровым.
Это связано с нехваткой силы, которую НПК черпала из унитарной организации под четким и последовательным управлением. В то же время, аналитики не исключают, что в некоторых обстоятельствах бывшие наемники могут несколько усилить тактические способности подразделений, в состав которых они входят.
Также ранее в британской разведке сообщалось, что частная военная компания "Редут" на территории России вербует наемников под видом добровольцев, в том числе бывших вагнеровцев. Сейчас ЧВК насчитывает более 7000 человек.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-