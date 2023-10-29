ЧВК Вагнера стала подразделением Росгвардии и возвращается на войну в Украине

Всем вагнеровцам предложили заключить индивидуальный контракт с Росгвардией, далее будут "дорабатывать на действующих условиях". Вся структура ЧВК Вагнера, порядок работы и командиры не будут меняться.

ЧВК Вагнера станет Росгвардией

Российская частная военная компания Вагнера 29 октября заявила, что официально перейдет в подчинение Росгвардии и вернется на войну в Украину

Об этом говорится на официальном телеграмм-канале ЧВК Вагнера.

Отмечается, что всем вагнеровцам было предложено заключить индивидуальный контракт, далее "будут дорабатываться на условиях действующих". Вместо этого вся структура ЧВК Вагнера, порядок работы и командиры не будут меняться.

Строится с нуля база группы Вагнера в зоне СВО, отряды готовятся к работе на ближнем (6 месяцев). Задания на "дальнем" (9 месяцев) и Беларусь сохраняются. Оплата по-прежнему на карту. Обеспечение, лечение, реабилитация так же, как у военнослужащих Росгвардии, – говорится в сообщении. Поделиться

Вагнеровцев вербуют в чеченские подразделения спецотрядов "Ахмат"

Росгвардия набирает бывших боевиков частной военной кампании "Вагнера" в чеченские подразделения спецотрядов "Ахмат"

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что большое количество вагнеровцев присоединилось к разным отрядам ахматовцев и действует на нескольких неопределенных участках фронта в Украине.

Командующий спецподразделениями "Ахмат" Апти Алаудинов подтвердил эту информацию и заявил, что боевики Вагнера "всегда очень уважительно отзывались об Ахмате", вероятно, пытаясь заглушить дискуссии о возможном напряжении между НДП Вагнера и чеченскими силами после спора между их экс Рамзаном Кадыровым.

Бывшие силы Вагнера, раздробленные между минобороны России и чеченскими подразделениями Росгвардии на разных участках фронта, вряд ли восстановятся как эффективная военная организация, считают эксперты. Поделиться

Это связано с нехваткой силы, которую НПК черпала из унитарной организации под четким и последовательным управлением. В то же время, аналитики не исключают, что в некоторых обстоятельствах бывшие наемники могут несколько усилить тактические способности подразделений, в состав которых они входят.

Также ранее в британской разведке сообщалось, что частная военная компания "Редут" на территории России вербует наемников под видом добровольцев, в том числе бывших вагнеровцев. Сейчас ЧВК насчитывает более 7000 человек.