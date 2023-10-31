Сын Пригожина возглавляет вагнеровцев в Росгвардии

Сын покойного главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина руководит бывшими наемниками в составе Росгвардии. При этом набор в ряды бывшего НДС возобновился на территории Перми.

Что известно о вагнеровцах в составе Росгвардии

По информации российского издания "59.RU", информацию о возобновлении набора в ряды бывшего ПИК опубликовали в Telegram-канале "ЧВК "Вагнер" Пермь".

В публикации говорится, что частной военной компании "нужны отчаянные и смелые, лучшие из лучших".

Представители "вагнеровцев" в Перми подтвердили журналистам достоверность информации.

По его словам, сейчас ЧВК "Вагнера" вошла в состав Росгвардии и стала ее подразделением, которым руководит сын Евгения Пригожина Павел.

У нас все осталось по-прежнему – атрибутика, символика. Набираем тех, кто уже имеет боевой опыт, в частности, уже входил в состав ЧВК, - сообщил журналистам вербовщик. Поделиться

Также он уточнил, что теперь они не берут людей из мест лишения свободы.

В канале пишут, что со всеми, кто захочет стать участниками формирования, заключат контракты. Их готовы подписать с людьми от 20 до 55 лет, говорится в материале издания. Поделиться

Что известно о значительных потерях армии РФ в районе Авдеевки

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), преступная армия РФ использует во время атак в районе Авдеевки Донецкой области отряды пехоты "Шторм-Z", которые в среднем за несколько дней теряют большинство личного состава.

Эксперты отмечают, что сформированы штурмовые подразделения "Шторм-Z" в основном из новобранцев-пленников. Их же бросают в лобовые атаки.

Аналитики посылают на одного из российских военкоров, якобы находящегося в районе Авдики.

Он отмечает, что "мясные атаки" – это когда российские пехотные силы атакуют без артиллерийской поддержки.

Он утверждал, что когда два российских полка проводят "мясные атаки" бок о бок, стык между зонами ответственности обоих полков остается незащищенным и уязвимым для украинских контратак.

Другой российский военкор утверждал, что штурмовые отряды Шторма-Z на Авдеевском направлении и на южном фланге Бахмута часто уничтожаются после нескольких дней активных действий и в среднем теряют от 40 до 70 процентов личного состава.

Он критиковал плохую подготовку русских военных подразделений "Шторма-Z" и нежелание офицеров учесть предложения командиров при назначении им боевых задач.

По словам российского "военкора", подразделения "Шторма-Z" часто вводятся в бой до проведения разведки или установления связи с соседними подразделениями и, как правило, пытаются эвакуировать своих раненых без артиллерийского прикрытия, что приводит к еще большим потерям.

Оба "военкора" отметили отсутствие должной артиллерийской поддержки российских атак и контратак.

Один из них заявил, что эти факторы приводят к тому, что подразделения "Шторма-Z" превращаются в "мусор", так и не достигнув значительных результатов.