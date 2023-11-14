Армия РФ потеряла уже восьмой самолет в районе Авдеевки в течение месяца

Украинским военным в течение 14 ноября удалось сбить уже восьмой самолет преступной армии РФ в районе Авдеевки Донецкой области за последний месяц.

Что известно об успехах ВСУ в районе Авдеевки

По словам спикера ОСУВ "Таврия" Александра Штупуна, украинским военным удалось сбить в районе Авдеевки враждебный Су-25.

По его словам, в настоящее время уточняется, из какого именно оружия был уничтожен самолет окупантов.

Что известно о потерях армии РФ в районе Лимана и Купянска

По информации руководителя прессслужбы командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, российские оккупанты продолжают попытки захватить Купянск и вернуть утраченные позиции к северу и к югу от Бахмута.

В общей сложности, за 2 последние недели на линии ответственности ОСУВ "Хортица" противник понес потери человеческой силы 4214 военнослужащих и более 500 единиц военной техники. Потери безумные, потери велики, но несмотря на это, противник в дальнейшем с помощью штурмовых действий, пытается найти слабые места в украинской обороне, применяет "мясные штурмы". Есть участки фронта, куда пехота не может подойти, потому что она расстреливается еще на подходе, там активнее противник использует технику. Однако, соответственно, техника уничтожается сразу с врагом. Но есть и участки фронта, где с помощью именно пехотных штурмов происходят атаки врага, - подчеркнул Фитьо. Поделиться

По его словам, атаки российских военных преступников продолжаются в Купянском районе.

Пытается "прощупать" слабые места нашей обороны. Пытается атаковать позиции наших защитников на направлении поселков Синьковка, Ивановка, Петропавловка Харьковской области, а также Новоегоровка Луганской области, - объясняет спикер командования Сухопутных войск. Поделиться

Фитьо отметил, что за прошедшие сутки в районах Лимана и Купянска враг нанес 11 авиаударов по позициям украинских военных с использованием всего надлежащего арсенала бомбардировочной и истребительной авиации и вертолетов огневой поддержки.

Противником было применено 16 дронов-камикадзе, нанесено 692 обстрела. Все действия российских окупантов в этом направлении остаются безуспешными.

Противник не оставляет своих планов по поводу Купянска, его повторной оккупации. На данном направлении у русских оккупационных войск успехов в этом направлении нет. Только за минувшие сутки наши защитники уменьшили популяцию окупантов на 244 военнослужащих. Также 30 единиц российской военной техники были уничтожены, - подчеркнул спикер Сухопутных войск. Поделиться

На Бахмутском направлении ситуация также "находится в активной фазе". Украинские защитники в активной обороне и при лучшем случае улучшают свое тактическое положение.

За прошедшие сутки было отбито 15 вражеских атак, это Ивановское, Андреевка, Клещиевка. Противник нанес один авиационный удар и использовал 33 ударных дрона, совершил 526 обстрелов украинских позиций. На Бахмутском направлении 122 вражеских солдата уничтожены и 15 единиц военной техники, - отмечает Фитьо Поделиться

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск отметил, что интенсивность российских обстрелов на Лимано-Купянском и Бахмутском направлениях сохраняется, на обоих направлениях она практически на одном уровне.