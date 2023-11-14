Армия РФ потеряла уже восьмой самолет в районе Авдеевки в течение месяца

Украинским военным в течение 14 ноября удалось сбить уже восьмой самолет преступной армии РФ в районе Авдеевки Донецкой области за последний месяц.
Что известно об успехах ВСУ в районе Авдеевки
По словам спикера ОСУВ "Таврия" Александра Штупуна, украинским военным удалось сбить в районе Авдеевки враждебный Су-25.
По его словам, в настоящее время уточняется, из какого именно оружия был уничтожен самолет окупантов.
Что известно о потерях армии РФ в районе Лимана и Купянска
По информации руководителя прессслужбы командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, российские оккупанты продолжают попытки захватить Купянск и вернуть утраченные позиции к северу и к югу от Бахмута.
По его словам, атаки российских военных преступников продолжаются в Купянском районе.
Фитьо отметил, что за прошедшие сутки в районах Лимана и Купянска враг нанес 11 авиаударов по позициям украинских военных с использованием всего надлежащего арсенала бомбардировочной и истребительной авиации и вертолетов огневой поддержки.
Противником было применено 16 дронов-камикадзе, нанесено 692 обстрела. Все действия российских окупантов в этом направлении остаются безуспешными.
На Бахмутском направлении ситуация также "находится в активной фазе". Украинские защитники в активной обороне и при лучшем случае улучшают свое тактическое положение.
Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск отметил, что интенсивность российских обстрелов на Лимано-Купянском и Бахмутском направлениях сохраняется, на обоих направлениях она практически на одном уровне.
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