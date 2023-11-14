Армія РФ втратила вже восьмий літак в районі Авдївки протягом місяця

Українським військовим протягом 14 листопада вдалось збити вже восьмий літак злочинної армії РФ в районі Авдіївки на Донеччині протягом за останній місяць.
Що відомо про успіхи ЗСУ в районі Авдіївки
За словами речника ОСУВ “Таврія” Олександра Штупуна, українським військовим вдалось збити в районі Авдіївки ворожий Су-25.
За його словами, наразі уточнюється, з якої саме зброї було знищено літак окупантів.
Що відомо про втрати армії РФ в районі Лимана та Куп’янська
За інформацією керівника пресслужби командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, російські окупанти продовжують спроби захопити Куп’янськ та повернути втрачені позиції на північ та на південь від Бахмута.
За його словами, атаки російських військових злочинців тривають в районі Куп’янська.
Фітьо зазначив, що протягом минулої доби в районах Лимана та Куп’янська ворог завдав 11 авіаударів по позиціях українських військових із використанням всього належного арсеналу бомбардувальної та винищувальної авіації та гелікоптерів вогневої підтримки.
Противником було застосовано 16 дронів-камікадзе, завдано 692 обстрілів. Всі дії російських окупантів на цьому напрямку залишаються безуспішними.
На Бахмутському напрямку ситуація також "знаходиться в активній фазі". Українські захисники в активній обороні та за кращої нагоди покращують своє тактичне становище.
Начальник служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ зазначив, що інтенсивність російських обстрілів на Лимано-Куп’янському та Бахмутському напрямках зберігається, на обох напрямках фронту вона практично на одному рівні.
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