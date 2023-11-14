Армія РФ втратила вже восьмий літак в районі Авдївки протягом місяця

Українським військовим протягом 14 листопада вдалось збити вже восьмий літак злочинної армії РФ в районі Авдіївки на Донеччині протягом за останній місяць.

Що відомо про успіхи ЗСУ в районі Авдіївки

За словами речника ОСУВ “Таврія” Олександра Штупуна, українським військовим вдалось збити в районі Авдіївки ворожий Су-25.

За його словами, наразі уточнюється, з якої саме зброї було знищено літак окупантів.

Що відомо про втрати армії РФ в районі Лимана та Куп’янська

За інформацією керівника пресслужби командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, російські окупанти продовжують спроби захопити Куп’янськ та повернути втрачені позиції на північ та на південь від Бахмута.

Загалом, за 2 останніх тижні на лінії відповідальності ОСУВ "Хортиця" противник зазнав втрат людської сили 4214 військовослужбовців та понад 500 одиниць військової техніки. Втрати шалені, втрати великі, але незважаючи на це, противник надалі за допомогою штурмових дій, намагається знайти слабкі місця в українській обороні, застосовує "м’ясні штурми". Є ділянки фронту, куди піхота не може підійти, бо вона розстрілюється ще на підході, там більш активніше противник використовує техніку. Проте, відповідно техніка знищується одразу з ворогом. Але, є і ділянки фронту, де за допомогою саме піхотних штурмів відбуваються атаки ворога, - наголосив Фітьо. Поширити

За його словами, атаки російських військових злочинців тривають в районі Куп’янська.

Намагається "прощупати" слабкі місця нашої оборони. Намагається атакувати позиції наших захисників на напрямку селищ Синьківка, Іванівка, Петропавлівка Харківської області, а також Новоєгорівка Луганської області, - пояснює речник командування Сухопутних військ. Поширити

Фітьо зазначив, що протягом минулої доби в районах Лимана та Куп’янська ворог завдав 11 авіаударів по позиціях українських військових із використанням всього належного арсеналу бомбардувальної та винищувальної авіації та гелікоптерів вогневої підтримки.

Противником було застосовано 16 дронів-камікадзе, завдано 692 обстрілів. Всі дії російських окупантів на цьому напрямку залишаються безуспішними.

Противник не полишає своїх планів щодо Куп’янська, його повторної окупації. На даному напрямку у російських окупаційних військ успіхів на цьому напрямку немає. Лише за минулу добу наші захисники зменшили популяцію окупантів на 244 військовослужбовця. Також 30 одиниць російської військової техніки було знищено, - підкреслив речник Сухопутних військ. Поширити

На Бахмутському напрямку ситуація також "знаходиться в активній фазі". Українські захисники в активній обороні та за кращої нагоди покращують своє тактичне становище.

За минулу добу було відбито 15 ворожих атак, це Іванівське, Андріївка, Кліщіївка. Противник завдав одного авіаційного удару та використав 33 ударних дрони, здійснив 526 обстрілів українських позицій. На Бахмутському напрямку 122 ворожих солдати знищено та 15 одиниць військової техніки, - зазначає Фітьо Поширити

Начальник служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ зазначив, що інтенсивність російських обстрілів на Лимано-Куп’янському та Бахмутському напрямках зберігається, на обох напрямках фронту вона практично на одному рівні.