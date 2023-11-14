Армия РФ сменит тактику на фронте с приближением зимы — британская разведка

Доступ к улучшенным высокоточным боеприпасам станет одним из ключевых факторов для российской армии на украинском фронте этой зимой.
Как РФ сменит тактику на фронте зимой
Как отмечается в строительстве, РФ объявила, что увеличит производство своих 152-мм артиллерийских боеприпасов с лазерным наведением "Краснополь-М2" и улучшит характеристики снарядов для устойчивости к плохим погодным условиям.
По данным британской разведки, российская артиллерия уже добилась успеха в боях с "Краснополем", часто используя его для точного поражения отдельных украинских машин.
Вместе с тем, российская оборонная промышленность не может производить достаточно простые боеприпасы. Планируемое увеличение производства "Краснополя", скорее всего, является попыткой эффективнее использовать производственные мощности.
В Минобороны Великобритании считают, что российская промышленность, вероятно, попытается улучшить летные характеристики "Краснополя" и сократить время лазерного наведения снаряда.
Что известно о "Краснополье"
"Краснополь" – корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 мм или 155 мм.
Коррекция выполняется аэродинамическими рулями на конечном участке полета лазерной отметки на цели. Для увеличения дальности стрельбы снаряд имеет реактивный двигатель или донный газогенератор.
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