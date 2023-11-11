Как РФ готовится к новым атакам по украинской энергетике зимой — ответ аналитиков

В прошлом месяце РФ использовала для обстрелов Украины меньшее, чем до этого количество ударных беспилотников типа Shahed. Это может свидетельствовать о подготовке захватчиков к массированным обстрелам украинской энергетики зимой.

Аналитики проанализировали подготовку РФ к новым ударам зимой

Представитель ВВС Украины полковник Юрий Игнат 10 ноября заявил, что российские войска использовали около 500 беспилотников типа Shahed в сентябре 2023 года и несколько сотен - в октябре.

Он отметил, что тенденция с почти ежедневными обстрелами сохраняется, однако РФ использует меньше боезапасов.

Военные блоггеры утверждали, что российские удары "шахедами" стали реже за последний месяц из-за того, что российские силы планируют синхронизировать новую волну интенсивных комбинированных ударов с началом будущих широкомасштабных наземных операций.

РФ снова обстреливает энергетику Украины

Российские террористы после почти полугодовой паузы принялись снова обстреливать энергетические объекты в Украине. В начале осени из-за российских обстрелов была повреждена сеть в Киеве, Житомирской и Хмельницкой областях.

Также недавно из-за падения обломков "Шахеда" в Винницкой области были обесточены потребители.

8 ноября российские захватчики ударили по одной из украинских теплоэлектростанций. Оборудование предприятия повреждено.

Также напомним, что военные предупреждают, что Россия накапливает ракеты для повторения массированных ударов. Но, по мнению украинских разведчиков, масштабы обстрелов будут меньше.

Также издание Financial Times узнало, как Украина готовится к российским ударам по энергетике.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что российские оккупанты накапливают ракеты для массированных атак по энергетической инфраструктуре Украины зимой, однако энергетики и власти делают все, чтобы подготовиться к такому сценарию.

Украина работает над укреплением своей противовоздушной обороны, заменяя устаревшие советские системы современными комплексами западного образца для защиты объектов критической инфраструктуры грядущей зимы.