Россия придумала новые методы атак на энергетику Украины

Согласно данным американской компании Mandiant, команда российского диктатора Владимира Путина привлекает хакеров к атакам на украинскую энергетику.

РФ пытается ослабить энергетику Украины с помощью киберпреступников

По состоянию на сегодня этим вопрос активно занимается российская хакерская группировка Sandworm из воинской части 74455 ГРУ. Там делают все возможное, чтобы отключать электростанции в Украине.

Кроме того, сообщается, что на детальное изучение украинских энергосетей вражеские хакеры потратили несколько месяцев.

Как удалось узнать американским специалистам, россияне смогли отключить автоматические выключатели на одной из подстанций в Украине еще год назад.

Что важно понимать, киберпреступники получили доступ к системе по меньшей мере за несколько месяцев до атаки.

Как известно, в тот период времени страна-агрессорка также не пренебрегала ракетными ударами по украинской энергетике.

РФ планирует усилить свои возможности в киберпространстве

Команда Mandiant обращает внимание на то, что власти РФ активно наращивают свои инвестиции в кибермощности ради уничтожения оперативных систем Украины.

По словам американских экспертов, нельзя игнорировать эволюцию вражеского арсенала наступательных операционных технологий.

Более того, сообщается, что шпионские операции российских хакеров выходят на глобальный уровень.

Специалисты озвучили предположение, что, возможно, речь идет о нескольких хакерских группировках, поскольку становится заметным отсутствие координации между разными лицами или оперативными подгруппами, осуществляющими кибератаку.

Кроме того, Mandiant бьет тревогу из-за угрозы для украинских сред критической инфраструктуры, использующих систему диспетчерского управления MicroSCADA.