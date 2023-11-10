Згідно з даними американської компанії Mandiant, команда російського диктатора Володимира Путіна залучає хакерів до атак на українську енергетику.

РФ намагається послабити енергетику України за допомогою кіберзлочинців

Станом на сьогодні цим питання активно займається російське хакерське угруповання Sandworm із військової частини 74455 ГРУ. Там роблять все можливе, щоб відключати електростанції в Україні.

Окрім того, наголошується, що на детальне вивчення українських енергомереж ворожі хакери витратили декілька місяців.

Як вдалося дізнатися американським фахівцям, росіяни змогли відключити автоматичні вимикачі на одній із підстанцій в Україні ще рік тому.

Що важливо розуміти, кіберзлочинці отримали доступ до системи щонайменше за декілька місяців до атаки.

Як відомо, у той період часу країна-агресорка також не нехтувала ракетними ударами по українській енергетиці.

РФ планує посилити свої можливості у кіберпросторі

Команда Mandiant звертає увагу на те, що влада РФ активно нарощує свої інвестиції в кіберпотужності заради знищення оперативних систем України.

За словами американських експертів, не можна ігнорувати еволюцію ворожого арсеналу наступальних операційних технологій.

Ба більше, наголошується, що шпигунські операції російських хакерів виходять на глобальний рівень.

Фахівці озвучили припущення, що, можливо, йдеться про декілька хакерських угруповань, адже стає помітною відсутність координації між різними особами або оперативними підгрупами, що здійснюють кібератаку.

Окрім того, Mandiant б’є на сполох через загрозу для українських середовищ критичної інфраструктури, що використовують систему диспетчерського управління MicroSCADA.