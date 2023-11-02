Как Украина усовершенствует защиту энергетики от ударов РФ — детали от FT

Украина усиленно готовится к возможным массированным ударам армии РФ по энергетике. Власти считают, что в этот раз страна лучше подготовлена к атакам.
Украина готовит "пассивную защиту" объектов энергетики
Премьер-министр Денис Шмигаль в комментарии FT рассказал, что Украина не только усиливает ПВО, но и готовит так называемую "пассивную защиту" непосредственно на местах. По мнению премьера, Украина в этом году лучше подготовлена к обстрелам.
Шмигаль добавил, что защита энергообъектов "не на 100 процентов эффективна". Но, по его словам, такие блоки и клетки защищают в 80-90% случаев, особенно от дронов и их обломков.
Источники FT отмечают, что по всей Украине устанавливают пешком с песком и клетки для защиты сотен мелких целей, которые можно уничтожить одним ударом и спровоцировать массовое отключение света.
При этом, как отмечает издание, объекты энергетики, не требующие вентиляции, переместили под землю. Поврежденные кабели можно быстро заменить, но ремонт подстанций и трансформаторов занимает больше времени. Поиск и транспортировка массивных конструкций может растянуться на месяцы. Поэтому запасные части хранятся за границей у партнеров с возможностью быстрого заказа.
Шмигаль также сказал FT, что Украина приняла меры по децентрализации своей сети. Это снизило вероятность того, что повреждение в одном месте повлияет на другие регионы.
Исполнительный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что после того, как РФ минувшей зимой полностью разрушила угольный генератор мощностью 300 МВт, компания инвестировала в строительство 50 разрозненных турбин, каждая из которых производит 6 МВт.
Будут ли отключение света
Украинские эксперты в комментарии изданию пояснили, что, несмотря на усиление противовоздушной обороны, покрыть всю территорию Украины невозможно, поскольку "по всей стране разбросаны более 100 подстанций и высоковольтных станций".
По мнению экспертов, нормированные отключения света продолжительностью от одного до двух часов, вероятно, придется ввести, если температура нынешней зимой опустится ниже минус 10 градусов. Не исключаются в более продолжительные отключения, если будут массированы обстрелы.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-