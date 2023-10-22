Украинские инженеры научились защищать энергообъекты от атак РФ в Британии

Британские инженеры учат своих украинских коллег защищать украинскую критическую инфраструктуру от атак российских ракет и беспилотников.
Украинские инженеры прошли обучение в Британии
В Минобороны Британии сообщили, что инженерные специалисты британской армии положили начало новой программе обучения, чтобы помочь Украине укрепить свою способность защищать критическую инфраструктуру от нападений России и спасать жизнь гражданских этой зимой.
Чему учили украинских инженеров
Украинских инженеров учили планировать защиту инфраструктуры от воздушных атак, как определить наиболее уязвимые элементы инфраструктуры, потенциальные расстояния взрыва и влияние разного оружия и взрывчатых веществ, а также как лучше всего разместить физические и воздушные барьеры для защиты.
Двухнедельный учебный курс был разработан и проведен по просьбе Украины на счет дальнейшего совершенствования защиты ее энергетического сектора.
По данным Минобороны Британии, курс уже сложнее по сравнению с предыдущими курсами, сосредоточенными на основных мерах защиты, таких как использование мешков с песком и укреплений.
Министр обороны Британии Грант Шаппс подчеркнул важность помощи Украине в течение зимы, поскольку украинцы ежедневно сталкиваются с опасностью со стороны российских сил и их кампании по бомбардировкам критической инфраструктуры.
Напомним, что в текущем году Британия выделила 45 миллионов фунтов стерлингов для энергетического восстановления Украины.
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