Украинские инженеры научились защищать энергообъекты от атак РФ в Британии

Британские инженеры учат своих украинских коллег защищать украинскую критическую инфраструктуру от атак российских ракет и беспилотников.

Украинские инженеры прошли обучение в Британии

В Минобороны Британии сообщили, что инженерные специалисты британской армии положили начало новой программе обучения, чтобы помочь Украине укрепить свою способность защищать критическую инфраструктуру от нападений России и спасать жизнь гражданских этой зимой.

Повреждение и разрушение критической инфраструктуры российскими ракетными и беспилотными атаками является одной из самых больших угроз для жизни и безопасности украинских гражданских после незаконного вторжения Путина. Поделиться

Чему учили украинских инженеров

Украинских инженеров учили планировать защиту инфраструктуры от воздушных атак, как определить наиболее уязвимые элементы инфраструктуры, потенциальные расстояния взрыва и влияние разного оружия и взрывчатых веществ, а также как лучше всего разместить физические и воздушные барьеры для защиты.

Двухнедельный учебный курс был разработан и проведен по просьбе Украины на счет дальнейшего совершенствования защиты ее энергетического сектора.

По данным Минобороны Британии, курс уже сложнее по сравнению с предыдущими курсами, сосредоточенными на основных мерах защиты, таких как использование мешков с песком и укреплений.

Министр обороны Британии Грант Шаппс подчеркнул важность помощи Украине в течение зимы, поскольку украинцы ежедневно сталкиваются с опасностью со стороны российских сил и их кампании по бомбардировкам критической инфраструктуры.

Украинский народ продемонстрировал непреклонную устойчивость перед лицом этого незаконного вторжения, и этот специализированный пакет обучения поможет спасти жизнь в холодные зимние месяцы, когда доступ к надежной энергии жизненно важен, - сказал министр. Поделиться

Напомним, что в текущем году Британия выделила 45 миллионов фунтов стерлингов для энергетического восстановления Украины.