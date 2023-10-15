Воздушные силы ВСУ сообщили, что партнеры Киева уже придумали, как можно решить проблемы Украины с нехваткой систем ПВО.
Украина получит еще больше систем ПВО на особых условиях
Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина получила средства противовоздушной обороны от некоторых международных партнеров на время холодов.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Киев получил ПВО в аренду.
Он обращает внимание на то, что в нашей стране так долго и дозировано поставляют ПВО потому, что нет такого огромного количества ПВО в мире, чтобы взять нам и отдать.
Однако противовоздушная оборона Украины все равно стает более мощной.
Спикер ПС ВСУ также напомнил, что ракеты, конечно, нужны не во временное пользование, поскольку наши бойцы будут выпускать их для защиты населения и инфаструктуры.
От кого Украина получит ПВО в аренду
Юрий Игнат заявил, что он не намерен озвучивать эти данные.
Спикер ПС в очередной раз обратил внимание на то, что в нашей стране нужно много системы ПВО.
Ведь радиус действия, например, "Гепарда" 4,5 километра, IRIS-T, NASAMS, "Бук-М1" – до 40 километров, "C-300" – 70 километров, Patriot – более 100 километров.
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