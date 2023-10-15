Воздушные силы ВСУ сообщили, что партнеры Киева уже придумали, как можно решить проблемы Украины с нехваткой систем ПВО.

Украина получит еще больше систем ПВО на особых условиях

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина получила средства противовоздушной обороны от некоторых международных партнеров на время холодов.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Киев получил ПВО в аренду.

Такая практика у нас уже есть. Некоторые страны дали (системы ПВО – ред.) в пользование. Понятно, что каждая страна, прежде всего, заботится о собственных приоритетах и о собственной защите. Никто свое ПВО просто так нам не отдаст, – отметил представитель ПС. Поделиться

Он обращает внимание на то, что в нашей стране так долго и дозировано поставляют ПВО потому, что нет такого огромного количества ПВО в мире, чтобы взять нам и отдать.

Однако противовоздушная оборона Украины все равно стает более мощной.

Но нам нужно больше. Количество сейчас играет огромную роль. То, что Украина может получить в пользование на отопительный период (эти системы – ред.) – это большой и положительный знак, – добавил Юрий Игнат. Поделиться

Спикер ПС ВСУ также напомнил, что ракеты, конечно, нужны не во временное пользование, поскольку наши бойцы будут выпускать их для защиты населения и инфаструктуры.

От кого Украина получит ПВО в аренду

Юрий Игнат заявил, что он не намерен озвучивать эти данные.

Давайте не будем озвучивать, с какими странами. Эта информация чувствительна, особенно наши партнеры не хотели, чтобы мы озвучивали, – объяснил он. Поделиться

Спикер ПС в очередной раз обратил внимание на то, что в нашей стране нужно много системы ПВО.

Ведь радиус действия, например, "Гепарда" 4,5 километра, IRIS-T, NASAMS, "Бук-М1" – до 40 километров, "C-300" – 70 километров, Patriot – более 100 километров.