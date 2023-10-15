Повітряні сили ЗСУ повідомили, що партнери Києва уже вигадали, як можна розв'язати проблеми України з браком систем ППО.

Україна отримає ще більше систем ППО на особливих умовах

Нещодавно глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна отримала засоби протиповітряної оборони від деяких міжнародних партнерів на час холодів.

Речник Повітряних силах ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Київ отримав ППО в оренду.

Така практика у нас уже є. Деякі країни дали (системи ППО – ред.) у користування. Зрозуміло, що кожна країна перш за все дбає про власні пріоритети й про власний захист. Ніхто своє ППО просто так нам не віддасть, – зазначив речник ПС. Поширити

Він звертає увагу на те, що нашій країні так довго і дозовано постачають ППО тому, що немає такої величезної кількості ППО у світі, щоб взяти нам і віддати.

Однак протиповітряна оборона України все одно міцнішає.

Але нам треба більше. Кількість зараз відіграє велику роль. Те, що Україна може отримати у користування на опалювальний період (ці системи – ред.) – це великий і позитивний знак, – додав Юрій Ігнат. Поширити

Речник ПС ЗСУ також нагадав, що ракети, звичайно, потрібні не в тимчасове користування, оскільки наші бійці випускатимуть їх для захисту нашого населення та інфаструктури.

Від кого Україна отримає ППО в оренду

Юрій Ігнат заявив, що він не збирається озвучувати ці дані.

Давайте не будемо озвучувати, з якими країнами. Ця інформація чутлива, особливо наші партнери не хотіли, щоб ми озвучували, – пояснив він. Поширити

Спікер ПС вкотре звернув увагу на те, що нашій країні потрібні багато систем ППО. Адже радіус дії, наприклад, "Гепарда" 4,5 кілометра, IRIS-T, NASAMS, "Бук-М1" – до 40 кілометрів, "C-300" – 70 кілометрів, Patriot – понад 100 кілометрів.