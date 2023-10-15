Повітряні сили ЗСУ повідомили, що партнери Києва уже вигадали, як можна розв'язати проблеми України з браком систем ППО.
Україна отримає ще більше систем ППО на особливих умовах
Нещодавно глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна отримала засоби протиповітряної оборони від деяких міжнародних партнерів на час холодів.
Речник Повітряних силах ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Київ отримав ППО в оренду.
Він звертає увагу на те, що нашій країні так довго і дозовано постачають ППО тому, що немає такої величезної кількості ППО у світі, щоб взяти нам і віддати.
Однак протиповітряна оборона України все одно міцнішає.
Речник ПС ЗСУ також нагадав, що ракети, звичайно, потрібні не в тимчасове користування, оскільки наші бійці випускатимуть їх для захисту нашого населення та інфаструктури.
Від кого Україна отримає ППО в оренду
Юрій Ігнат заявив, що він не збирається озвучувати ці дані.
Спікер ПС вкотре звернув увагу на те, що нашій країні потрібні багато систем ППО. Адже радіус дії, наприклад, "Гепарда" 4,5 кілометра, IRIS-T, NASAMS, "Бук-М1" – до 40 кілометрів, "C-300" – 70 кілометрів, Patriot – понад 100 кілометрів.
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