У Армии РФ нет достаточного запаса ракет для атак по Украине зимой — Defense Express
Категория
Украина
Дата публикации

У Армии РФ нет достаточного запаса ракет для атак по Украине зимой — Defense Express

Российские ракеты
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Источник:  Defense Express

Преступная армия РФ за последние несколько месяцев потратила на атаки по Украине почти весь имеющийся запас крылатых ракет и только недавно могла начать накапливать резервы.

Что известно о резервах ракет в армии РФ

По информации аналитиков издания Defense Express, если страна-агрессор и начала создавать резервы ракет для массовых зимних ударов по энергоинфраструктуре Украины, то этот процесс начался лишь с октября.

Свои выводы авторы публикации основывают на экстраполяции данных статистики обстрелов в течение весны-лета и оценочных данных украинской разведки относительно производственных мощностей в России.

В мае представители Главного управления разведки Минобороны Украины сообщали, что каждый месяц Россия способна производить около 70 крылатых ракет разных типов.

За семь месяцев – с марта по сентябрь включительно такими темпами враг мог изготовить ориентировочно 490 крылатых ракет.

Если предположить, что постепенно темпы производства россияне наращивают, то этот показатель может достигать 600 новых ракет за указанное время.

Однако с начала мая и по состоянию на 16 октября враг выпустил по Украине около 596 крылатых ракет типа Х-101, Х-555, Х-55, "Калибр" и Р-500 для ОТРК "Искандер", то есть практически все, что оккупанты. могли изготовить за это время.

В общем, если речь идет о накоплении, то пока это относится только к октябрю, во время которого враг использовал лишь одну крылатую ракету. Но это не значит, что угрозы дальнобойных атак нет, потому что у РФ есть еще баллистические ракеты, ракеты Х-22, Х-59, "Ониксы", а главное – неопределенные запасы и производственные возможности по самолето-снарядам [Shahed] - отмечают журналисты издания.

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