Армія РФ не має достатнього запасу ракет для атак по Україні взимку — Defense Express
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ не має достатнього запасу ракет для атак по Україні взимку — Defense Express

Російські ракети
Джерело:  Defense Express

Злочинна армія РФ протягом останніх кількох місяців витратила на атаки по Україні майже увесь наявний запас крилатих ракет і тільки нещодавно могла почати накопичувати резерви. 

Що відомо про резерви ракет в армії РФ

За інформацією аналітиків видання Defense Express, якщо країна-агресор і почала створювати резерви ракет для зимових масованих ударів по енергоінфраструктурі України, то цей процес почався лише із жовтня.

Свої висновки автори публікації засновують на екстраполяції даних щодо статистики обстрілів протягом весни-літа та оціночних даних української розвідки щодо виробничих потужностей в Росії.

У травні представники Головного управління розвідки Міноборони України повідомляли, що кожного місяця Росія здатна виробляти близько 70 крилатих ракет різних типів.

За сім місяців – з березня по вересень включно такими темпами ворог міг виготовити орієнтовно 490 крилатих ракет

Якщо припустити, що поступово темпи виробництва росіяни нарощують, то цей показник може сягати до 600 нових ракет за вказаний час.

Однак від початку травня і станом на 16 жовтня ворог випустив по Україні близько 596 крилатих ракет типу Х-101, Х-555, Х-55, "Калібр" та Р-500 для ОТРК "Іскандер", тобто, практично все, що окупанти могли виготовити за цей час.

Загалом, якщо мова йде про накопичення, то поки це відноситься лише до частини жовтня під час якого ворог використав лише одну крилату ракету. Але це не означає, що загрози далекобійних атак немає, бо у РФ є ще балістичні ракети, ракети Х-22, Х-59, "Онікси", а головне – невизначені запаси та виробничі можливості щодо літако-снарядів [Shahed] - зазначають журналісти видання.

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