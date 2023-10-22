Українські інженери навчилися захищати енергооб'єкти від атак РФ у Британії
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Українські інженери навчилися захищати енергооб'єкти від атак РФ у Британії

Міноборони Британії
Інженери

Британські інженери навчають своїх українських колег захищати українську критичну інфраструктуру від атак російських ракет та безпілотників.

Українські інженери пройшли навчання в Британії

У Міноборони Британії повідомили, що інженерні фахівці британської армії започаткували нову програму навчання, щоб допомогти Україні зміцнити свою здатність захищати критичну інфраструктуру від нападів Росії та рятувати життя цивільних цієї зими.

Пошкодження та руйнування критичної інфраструктури російськими ракетними та безпілотними атаками є однією з найбільших загроз для життя та безпеки українських цивільних після незаконного вторгнення Путіна.

Чого навчали українських інженерів

Українських інженерів навчали планувати захист інфраструктури від повітряних атак, як визначити найбільш вразливі елементи інфраструктури, потенційні відстані вибуху та вплив різної зброї та вибухових речовин, а також де найкраще розташувати фізичні та повітряні бар’єри для захисту.

Двотижневий навчальний курс був розроблений і проведений на прохання України щодо подальшого вдосконалення захисту її енергетичного сектору.

За даними Міноборони Британії, курс вже є складнішим порівняно з попередніми курсами, зосередженими на основних заходах захисту, таких як використання мішків з піском і укріплень.

Міністр оборони Британії Грант Шаппс підкреслив важливість допомоги Україні протягом зими, оскільки українці щодня стикаються з небезпекою з боку російських сил та їхньої кампанії бомбардувань критичної інфраструктури.

Український народ продемонстрував непохитну стійкість перед обличчям цього незаконного вторгнення, і цей спеціалізований пакет навчання допоможе врятувати життя в холодні зимові місяці, коли доступ до надійної енергії є життєво важливим, - сказав міністр.

Нагадаємо, що цього року Британія виділила 45 мільйонів фунтів стерлінгів для енергетичного відновлення України.

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