Армія РФ змінить тактику на фронті з наближенням зими — британська розвідка

Доступ до покращених високоточних боєприпасів стане одним із ключових чинників для російської армії на українському фронті цієї зими.
Як РФ змінить тактику на фронті взимку
Як зазначається у зведенні, РФ оголосила, що збільшить виробництво своїх 152-мм артилерійських боєприпасів із лазерним наведенням "Краснопіль-М2" та покращить характеристики снарядів для стійкості до поганих погодних умов.
За даними британської розвідки, російська артилерія вже досягла успіху в боях з "Краснополем", часто використовуючи його для точної поразки окремих українських машин.
Разом з тим, російська оборонна промисловість неспроможна виробляти достатньо звичайних боєприпасів. Заплановане збільшення виробництва "Краснополя", швидше за все, є спробою ефективніше використовувати виробничі потужності.
У Міноборони Британії вважають, що російська промисловість, ймовірно, спробує покращити льотні характеристики "Краснополя" та скоротити час лазерного наведення снаряда.
Що відомо про “Краснопіль”
"Краснопіль" - коректований артилерійський боєприпас калібру 152 мм або 155 мм.
Корекція виконується аеродинамічними кермами на кінцевій ділянці польоту лазерної позначки на цілі. Для збільшення дальності стрільби снаряд має реактивний двигун або донний газогенератор.
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