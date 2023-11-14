Армія РФ змінить тактику на фронті з наближенням зими — британська розвідка

Доступ до покращених високоточних боєприпасів стане одним із ключових чинників для російської армії на українському фронті цієї зими.

Як РФ змінить тактику на фронті взимку

Як зазначається у зведенні, РФ оголосила, що збільшить виробництво своїх 152-мм артилерійських боєприпасів із лазерним наведенням "Краснопіль-М2" та покращить характеристики снарядів для стійкості до поганих погодних умов.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/34KEoKgvlB — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 14, 2023

За даними британської розвідки, російська артилерія вже досягла успіху в боях з "Краснополем", часто використовуючи його для точної поразки окремих українських машин.

Разом з тим, російська оборонна промисловість неспроможна виробляти достатньо звичайних боєприпасів. Заплановане збільшення виробництва "Краснополя", швидше за все, є спробою ефективніше використовувати виробничі потужності.

Росія використовує безпілотні літальні апарати для позначення цілей для "Краснополя", спрямовуючи на ціль лазерний промінь. Однак хмарність стала ключовим фактором, що обмежує ефективність снаряда, оскільки його лазерний детектор не встигає виявити енергію лазера і маневрувати для удару, - йдеться в повідомленні. Поширити

У Міноборони Британії вважають, що російська промисловість, ймовірно, спробує покращити льотні характеристики "Краснополя" та скоротити час лазерного наведення снаряда.

З наближенням зими цілком імовірно, що доступ Росії до покращених високоточних боєприпасів стане одним із ключових факторів її оперативної діяльності в Україні, - зазначає британська розвідка. Поширити

Що відомо про “Краснопіль”

"Краснопіль" - коректований артилерійський боєприпас калібру 152 мм або 155 мм.

Корекція виконується аеродинамічними кермами на кінцевій ділянці польоту лазерної позначки на цілі. Для збільшення дальності стрільби снаряд має реактивний двигун або донний газогенератор.