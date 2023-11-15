Армія РФ використала хімічну зброю проти ЗСУ на східному фронті — Deep State

Ворог, скоріше за все, зробив хімічну атаку хлорпікрином, якого в запасах РФ чимало, і який вже неодноразово використовувався проти українських військ.

Росіяни використали хімічну зброю

Російські війська застосували хімічну зброю одразу на двох напрямках фронту в Україні. Мова йде про Бахмутський та Сватівський напрямках.

Про це повідомляє Deep State у Telegram.

Зафіксовано два випадки застосування хімічної зброї на Сватівському та Бахмутському напрямках, – йдеться в повідомленні. Поширити

Як зазначають у звіті, швидше за все, ворог використав хлорпікрин, якого "в запасах РФ чимало", і який вже неодноразово використовувався проти українських військ.

Хлорпікрин – рідина з різким дратівливим запахом. У високих концентраціях отруйний, шкідливий для людини. Належить до II класу небезпеки. Використовується як компонент фумігантних сумішей у сільському господарстві, в камерах газоокурювання для перевірки герметичності ізолюючих та фільтруючих протигазів.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області, ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і тримають оборону в районі Авдіївки. Минулої доби сталося понад 60 бойових зіткнень.

Зокрема, як йдеться у звіті аналітиків ISW, російські війська, ймовірно, намагаються відновити ініціативу на фронті в Україні, проводячи кілька одночасних наступальних операцій на сході. Проте залишається незрозумілим, чи росіяни зможуть повністю відновити ініціативу, оскільки ЗСУ продовжують тиск на критичні ділянки фронту.

Нагадаємо, у липні 2023 року також повідомлялося, що окупанти використали хімзброю в районі Бахмута.