ВСУ продолжают боевые действия на левобережье Херсонщины — данные аналитиков

Силы обороны Украины продвинулись до села Крынки – это 2 км от реки Днепр и примерно 3,6 км к северу от трассы Е-58 на Херсонщине.

ВСУ продвигаются вперед в Херсонской и Запорожской областях

14 ноября украинские войска продвинулись на левом берегу Херсонской области и северо-западнее Вербового в Запорожской области.

Об этом сообщает в Facebook Институт изучения войны (ISW).

Так, 14 ноября ВСУ продолжили боевые действия на восточном (левом) берегу Херсонской области и подтвердили наступление.

facebook.com/InstitutefortheStudyofWar

На геолокационных кадрах, опубликованных 13 ноября, видно, что украинские войска продвинулись в Крынки (2 км от реки Днепр и примерно 3,6 км севернее трассы Е-58).

На западе Запорожской области украинские войска 14 ноября также провели наступательные действия и подтвердили наступление.

facebook.com/InstitutefortheStudyofWar

Геолокационные кадры, опубликованные 14 ноября, показывают, что украинские войска продвигались северо-западнее Вербового (10 км восточнее Работиного).

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении (мероприятие Запорожской области).

Несколько российских источников утверждали, что российские силы отразили украинские атаки вблизи Работиного, Новофедоровки (15 км к северо-востоку от Работиного) и к северу и северо-западу от Вербового.

Что означает "отмена" ухода россиян в Херсонской области

Предполагается, что причиной сообщений о перегруппировке стала невозможность российским командованием создать достойное сопротивление украинским наземным операциям на восточном берегу Днепра.

РФ усердно боролась за формирование скоординированного подхода в освещении вторжения в Украину, особенно после того, как российское командование не смогло создать информационные условия для поражений во время контрнаступления в Харькове в 2022 году.

Отозванные сейчас сообщения о "перегруппировке" российских сил в Херсонской области могут свидетельствовать о реальных дискуссиях, происходящих в высших эшелонах российского военного командования, возможно, преждевременно вошедших в информационное пространство, прежде чем были официально обнародованы российскими военными.

Кроме того, российское военное командование могло дать указание государственным СМИ опубликовать, а затем опровергнуть эти сообщения в рамках информационной операции, призванной заставить украинские силы недооценить имеющиеся российские войска на восточном берегу Херсонской области.

Независимо от причин и обстоятельств сообщений о "перегруппировке", реакция на них позволяет предположить, что события в Херсонской области продолжают носить крайне сложный характер для армии РФ.