ЗСУ продовжують бойові дії на лівобережжі Херсонщини — дані аналітиків

Сили оборони України просунулися до Кринок – це 2 км від річки Дніпро та приблизно 3,6 км на північ від траси Е-58 на Херсонщині.

ЗСУ просуваються вперед у Херсонській та Запорізькій областях

14 листопада українські війська просунулися на лівому березі Херсонської області та на північний захід від Вербового у Запорізькій області.

Про це повідомляє у Facebook Інститут вивчення війни (ISW).

Так, 14 листопада ЗСУ продовжили бойові дії на східному (лівому) березі Херсонської області та підтвердили наступ.

facebook.com/InstitutefortheStudyofWar

На геолокаційних кадрах, опублікованих 13 листопада, видно, що українські війська просунулися до Кринок (2 км від річки Дніпро та приблизно 3,6 км на північ від траси Е-58).

На заході Запорізької області українські війська 14 листопада також провели наступальні дії та підтвердили наступ.

facebook.com/InstitutefortheStudyofWar

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 листопада, показують, що українські війська просувалися на північний захід від Вербового (10 км на схід від Роботиного).

Генштаб України повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку (захід Запорізької області).

Декілька російських джерел стверджували, що російські сили відбили українські атаки поблизу Роботиного, Новофедорівки (15 км на північний схід від Роботиного) та на північ і північний захід від Вербового.

Що означає "скасування" відходу росіян у Херсонській області

Передбачається, що причиною повідомлень про "перегрупування" стала неможливість російським командуванням створити гідний опір українським наземним операціям на східному березі Дніпра.

РФ ретельно боролася за формування скоординованого підходу у висвітленні вторгнення в Україну, особливо після того, як російське командування не змогло створити інформаційні умови для поразок під час контрнаступу у Харкові у 2022 році.

Відкликані зараз повідомлення про "перегрупування" російських сил у Херсонській області можуть свідчити про реальні дискусії, що відбуваються у вищих ешелонах російського військового командування, які, можливо, передчасно увійшли до інформаційного простору, перш ніж були офіційно оприлюднені російськими військовими.

Крім того, російське військове командування могло дати вказівку державним ЗМІ опублікувати, а потім спростувати ці повідомлення в рамках інформаційної операції, яка має на меті змусити українські сили недооцінити наявні російські війська на східному березі Херсонської області.

Незалежно від причин та обставин повідомлень про "перегрупування", реакція на них дозволяє припустити, що події в Херсонській області продовжують мати вкрай складний характер для армії РФ.