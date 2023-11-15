Военный армии РФ опубликовал видео уничтожения ВСУ позиций российской САУ под Авдеевкой
Категория
Украина
Дата публикации

Военный армии РФ опубликовал видео уничтожения ВСУ позиций российской САУ под Авдеевкой

Артиллерия ВСУ
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Источник:  online.ua

Военный оккупационной армии РФ обнародовал видео уничтожение бойцами ВСУ позиций российской САУ в районе Авдеевского коксохимического завода.

Что известно о критическом положении оккупационной армии РФ в районе Авдеевки

По информации аналитиков OSINT-проекта In Factum со ссылкой на геолокационные данные, позиции российской 152-мм САУ "Мста-С" были уничтожены в 11 км от позиций украинских военных в районе Авдеевки.

Военная оккупационная армия в видео отмечает, что САУ было уничтожено вместе со всеми членами экипажа.

Дроны ВСУ летают прямо в небе, нужно быстро бегать, чтобы не попасть под удар, пожаловался военный РФ. Ответный ролик слили сегодня в сеть.

Остатки разбитой ВСУ бригады до сих пор "не собрали".

Друзья, Авдеевский коксохимический завод вот где. А вот это, к сожалению, место гибели наших ребят. Не наша бригада. Здесь опасно, надо быстро бегать, потому что дроны прям в небе. А вот это, друзья, остатки нашей САУ "МСТА-С". Вот это прилет, еще не собрали... Большая братская могила, – заявляет российский военный.

Что известно о рекордных потерях армии РФ за прошедшие сутки

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки преступная армия РФ потеряла в Украине 820 военных и 58 артиллерийских систем.

Общие потери окупантов с начала войны составляют:

  • личного состава – примерно 314 тыс 290 (+820);

  • танков – 5 тыс 377 (+15);

  • боевых бронированных машин – 10 тыс 104 (+18);

  • артиллерийских систем – 7 тыс 647 (+58);

  • РСЗО – 884 (+2);

  • средств ПВО – 582 (+2);

  • самолетов – 323 (+1);

  • вертолетов – 324;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 5 тыс 675 (+26);

  • крылатых ракет – 1 тыс 562 (+1);

  • кораблей/катеров – 20;

  • подводных лодок – 1;

  • автомобильной техники и автоцистерн – 10 тыс 20 (+47);

  • специальной техники – 1 тыс 83 (+2).

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