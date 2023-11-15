Военный армии РФ опубликовал видео уничтожения ВСУ позиций российской САУ под Авдеевкой

Военный оккупационной армии РФ обнародовал видео уничтожение бойцами ВСУ позиций российской САУ в районе Авдеевского коксохимического завода.
Что известно о критическом положении оккупационной армии РФ в районе Авдеевки
По информации аналитиков OSINT-проекта In Factum со ссылкой на геолокационные данные, позиции российской 152-мм САУ "Мста-С" были уничтожены в 11 км от позиций украинских военных в районе Авдеевки.
Военная оккупационная армия в видео отмечает, что САУ было уничтожено вместе со всеми членами экипажа.
Дроны ВСУ летают прямо в небе, нужно быстро бегать, чтобы не попасть под удар, пожаловался военный РФ. Ответный ролик слили сегодня в сеть.
Остатки разбитой ВСУ бригады до сих пор "не собрали".
Что известно о рекордных потерях армии РФ за прошедшие сутки
По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки преступная армия РФ потеряла в Украине 820 военных и 58 артиллерийских систем.
Общие потери окупантов с начала войны составляют:
личного состава – примерно 314 тыс 290 (+820);
танков – 5 тыс 377 (+15);
боевых бронированных машин – 10 тыс 104 (+18);
артиллерийских систем – 7 тыс 647 (+58);
РСЗО – 884 (+2);
средств ПВО – 582 (+2);
самолетов – 323 (+1);
вертолетов – 324;
БпЛА оперативно-тактического уровня – 5 тыс 675 (+26);
крылатых ракет – 1 тыс 562 (+1);
кораблей/катеров – 20;
подводных лодок – 1;
автомобильной техники и автоцистерн – 10 тыс 20 (+47);
специальной техники – 1 тыс 83 (+2).
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