Военный армии РФ опубликовал видео уничтожения ВСУ позиций российской САУ под Авдеевкой

Что известно о критическом положении оккупационной армии РФ в районе Авдеевки

По информации аналитиков OSINT-проекта In Factum со ссылкой на геолокационные данные, позиции российской 152-мм САУ "Мста-С" были уничтожены в 11 км от позиций украинских военных в районе Авдеевки.

Военная оккупационная армия в видео отмечает, что САУ было уничтожено вместе со всеми членами экипажа.

Дроны ВСУ летают прямо в небе, нужно быстро бегать, чтобы не попасть под удар, пожаловался военный РФ. Ответный ролик слили сегодня в сеть.

Остатки разбитой ВСУ бригады до сих пор "не собрали".

Друзья, Авдеевский коксохимический завод вот где. А вот это, к сожалению, место гибели наших ребят. Не наша бригада. Здесь опасно, надо быстро бегать, потому что дроны прям в небе. А вот это, друзья, остатки нашей САУ "МСТА-С". Вот это прилет, еще не собрали... Большая братская могила, – заявляет российский военный. Поделиться

Что известно о рекордных потерях армии РФ за прошедшие сутки

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки преступная армия РФ потеряла в Украине 820 военных и 58 артиллерийских систем.

Общие потери окупантов с начала войны составляют: