Пропаганда РФ использовала польское издание для распространения лжи о провале контрнаступления ВСУ

Кремлевская пропаганда использовала польское издание для распространения лжи о якобы провале контрнаступательной операции украинских военных.
Что известно о распространении Россией пропаганды с помощью иностранных изданий
По информации аналитиков из Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, кремлевская пропаганда использовала польское издание Myśl Polska для распространения собственного фейка о якобы провале контрнаступления украинских военных.
В частности, недавно польские СМИ распространили информацию, что якобы официальные лица страны заявили об остановке контрнаступления украинских военных российской оккупационной армией в Запорожской области.
Польские журналисты якобы ссылались на заявление командующего группировкой преступной армии РФ на Запорожском направлении генерал-полковника Александра Романчука, по словам которого, подразделения российских оккупантов "взломали хребет" контрнаступления ВСУ в Запорожской области.
Якобы подразделения под его руководством заманили украинских военных в ловушку.
Что не так с изданием Myśl Polska
Аналитики отмечают, что издание Myśl Polska известно своими откровенными пророссийскими взглядами и публикациями.
В частности, среди материалов издания часто распространялись кремлевской пропагандой фейки и нарративы.
Так, недавно издание обнародовало материал о том, что якобы Польша готовится к войне с Россией из-за вероятного поражения Украины.
Руководителем издания Ян Энгельгард, который продвигал в Польше книги российского националиста Александра Дугина и называл войну в Украине "спецоперацией".
При этом одним из редакторов сайта является бывший польский депутат Матеуш Пискорский, которого в 2016 году обвинили в шпионаже в пользу России и Китая.
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