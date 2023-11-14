Пропаганда РФ использовала польское издание для распространения лжи о провале контрнаступления ВСУ

Кремлевская пропаганда использовала польское издание для распространения лжи о якобы провале контрнаступательной операции украинских военных.

Что известно о распространении Россией пропаганды с помощью иностранных изданий

По информации аналитиков из Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, кремлевская пропаганда использовала польское издание Myśl Polska для распространения собственного фейка о якобы провале контрнаступления украинских военных.

В частности, недавно польские СМИ распространили информацию, что якобы официальные лица страны заявили об остановке контрнаступления украинских военных российской оккупационной армией в Запорожской области.

Польские журналисты якобы ссылались на заявление командующего группировкой преступной армии РФ на Запорожском направлении генерал-полковника Александра Романчука, по словам которого, подразделения российских оккупантов "взломали хребет" контрнаступления ВСУ в Запорожской области.

Якобы подразделения под его руководством заманили украинских военных в ловушку.

Что не так с изданием Myśl Polska

Аналитики отмечают, что издание Myśl Polska известно своими откровенными пророссийскими взглядами и публикациями.

В частности, среди материалов издания часто распространялись кремлевской пропагандой фейки и нарративы.

Так, недавно издание обнародовало материал о том, что якобы Польша готовится к войне с Россией из-за вероятного поражения Украины.

Руководителем издания Ян Энгельгард, который продвигал в Польше книги российского националиста Александра Дугина и называл войну в Украине "спецоперацией".

При этом одним из редакторов сайта является бывший польский депутат Матеуш Пискорский, которого в 2016 году обвинили в шпионаже в пользу России и Китая.