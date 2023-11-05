На втором году войны в Украине еще свободно работают медиаресурсы второго предателя Виктора Медведчука, бывшего нардепа от ОПЗЖ Вадима Столара.
Почему медиаресурсы Столара свободно распространяют кремлевскую ложь в Украине.
Журналисты ASPI отмечают , что, несмотря на то, что российские военные преступники и носители "русского мира" убили и замучили тысячи украинцев, медиаресурсы Столара продолжают свободно распространять кремлевскую пропаганду на территории Украины.
В частности, одним из подконтрольных Столару медиапроектов являются так называемые "Новости Live", на их YouTube-канале регулярно публикуют тех же политологов, экспертов мнений и предателей, которые работали и ходили как шлюхи по всем каналам Столара-Медведчука.
По словам журналистов, для большего количества просмотров между сюжетами на канале идет реклама.
Главной целью медиаресурсов Столара, как отмечают расследователи, дискредитация Украины перед западными партнерами.
Кроме того, журналисты отметили, что на каналах Столара активно и цинично заявляется о коррупции в Киеве, где сам бывший нардеп в течение долгих лет зарабатывал на схемах с незаконной застройкой и хищением бюджетных средств.
По их мнению, поэтому Служба безопасности Украины должна тщательно пересмотреть деятельность Столара в нашей стране, особенно его медийных проектов, и выяснить, зачем они созданы во время войны.
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