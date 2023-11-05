Журналисты заявили о распространении медиаресурсами Вадима Столара кремлевской пропаганды в Украине

На втором году войны в Украине еще свободно работают медиаресурсы второго предателя Виктора Медведчука, бывшего нардепа от ОПЗЖ Вадима Столара.

Почему медиаресурсы Столара свободно распространяют кремлевскую ложь в Украине.

Журналисты ASPI отмечают , что, несмотря на то, что российские военные преступники и носители "русского мира" убили и замучили тысячи украинцев, медиаресурсы Столара продолжают свободно распространять кремлевскую пропаганду на территории Украины.

Медийная империя, которая и до сих пор сеет в мозги украинцев "русский мир", который по методике Кремля, Медведчука и Путина лучше войны! - говорится в материале журналистов-расследователей. Поделиться

В частности, одним из подконтрольных Столару медиапроектов являются так называемые "Новости Live", на их YouTube-канале регулярно публикуют тех же политологов, экспертов мнений и предателей, которые работали и ходили как шлюхи по всем каналам Столара-Медведчука.

По словам журналистов, для большего количества просмотров между сюжетами на канале идет реклама.

Особенно интересно наблюдать за "расследованиями" журналистов проекта "Наше Дело" Столара-Медведчука о коррупции в Украине. Это то, что нужно сейчас раздувать Кремлю для наших партнеров, о том, что ранее заявлял патрон Столара – Путин, – отмечается в материале журналистов. Поделиться

Главной целью медиаресурсов Столара, как отмечают расследователи, дискредитация Украины перед западными партнерами.

Что Украина самое коррумпированное государство – это методичка для Запада, чтобы он отказался помогать Украине, – говорится в материале. Поделиться

Кроме того, журналисты отметили, что на каналах Столара активно и цинично заявляется о коррупции в Киеве, где сам бывший нардеп в течение долгих лет зарабатывал на схемах с незаконной застройкой и хищением бюджетных средств.

Особенно поразило расследование о строительстве метро на Виноградаре, где Столар украл более 3 млрд. грн. Что-то журналисты "Нашего Дела" забыли об этом упомянуть в сюжете, а также о мостах в столице, где Столар-Медведчук с подельником Никитасем украли все средства на данных стройках. А сейчас за счет Медведчука-Столара продолжается спонсирование Никитася, финансирование адвокатов и подкуп судей, - подчеркивают журналисты. Поделиться

По их мнению, поэтому Служба безопасности Украины должна тщательно пересмотреть деятельность Столара в нашей стране, особенно его медийных проектов, и выяснить, зачем они созданы во время войны.