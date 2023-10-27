Медведчук после обмена приобрел в РФ новую яхту за почти 10 млн долл

Бывший украинский нардеп и госпредатель Виктор Медведчук после его обмена и переезда в РФ получил в распоряжение новую яхту Pershing 9X стоимостью 9 млн 627 тысяч долларов.

Медведчук получил дорогую яхту

Расследование российского издания "Верстка" показало, что получателем яхты в РФ указано АО "Ренессанс".

Бенефициарным владельцем АО "Ренессанс" является супруга Медведчука Оксана Марченко.

Фирма оформила «временный ввоз» яхты в РФ.

Издание объясняет, что эта процедура используется, когда пребывание товара на таможенной территории нецелесообразно на постоянной основе, также она частично освобождает декларанта от уплаты таможенных платежей.

В распоряжении “Верстки” оказались таможенные данные, которые показали, что яхта под названием Amore Mio совершенно новая — ее спустили на воду в 2023 году.

В РФ она прибыла 26 июля. Яхта подошла к российским водам под флагом Палау, ее отправителем является компания Lavel Fzco из ОАЭ.

Итальянский производитель яхты называет ее «истребителем». Судно имеет 28 метров в длину, четыре каюты и 8 спальных мест. Она может вместить до 20 человек.

Что известно о Викторе Медведчуке

Виктор Медведчук – бывший нардеп Украины, подозреваемый у госпредательстве.

После полномасштабного вторжения России в Украину Медведчука по подозрению в госизмене задержала СБУ.

22 сентября 2022 года он был издан России в обмен на пленных бойцов батальона «Азов», в том числе командиров с Азовстали.

В настоящее время Медведчук с семьей живет в России. В июле стало известно, что Медведчук в РФ зарегистрировал общественную организацию «Другая Украина».