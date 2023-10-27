Медведчук після обміну придбав у РФ нову яхту за майже 10 млн дол

Колишній український нардеп та держзрадник Віктор Медведчук, після його обміну та переїзду РФ, отримав у розпорядження нову яхту Pershing 9X вартістю 9 млн 627 тисяч доларів.

Медведчук отримав дорогу яхту

Розслідування російського видання “Верстка“ показало, що одержувачем яхти у РФ зазначено АТ «Ренесанс».

Бенефіціарним власником АТ «Ренесанс» є дружина Медведчука Оксана Марченко.

Фірма оформила «тимчасове ввезення» яхти до РФ.

Видання пояснює, що цю процедуру використовують, коли перебування товару на митній території є недоцільним на постійній основі, також вона частково звільняє декларанта від сплати митних платежів.

У розпорядженні “Верстки“ опинилися митні дані, які показали, що яхта під назвою Amore Mio зовсім нова — її спустили на воду 2023 року.

До РФ вона прибула 26 липня. Яхта підійшла до російських вод під прапором Палау, її відправником є компанія Lavel Fzco з ОАЕ.

Італійський виробник яхти називає її «винищувачем». Судно має 28 метрів у довжину, чотири каюти та 8 спальних місць. Вона може вмістити до 20 людей.

Що відомо про Віктора Медведчука

Віктор Медведчук - колишній нардеп України, підозрюваний у держзрадів.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Медведчука за підозрою у держзраді затримала СБУ.

22 вересня 2022 року його було видано Росії в обмін на полонених бійців батальйону «Азов», зокрема командирів з Азовсталі.

Нині Медведчук з родиною живе у Росії. У липні стало відомо, що Медведчук у РФ зареєстрував там громадську організацію «Другая Украина».