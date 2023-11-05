Журналісти заявили про поширення медіаресурсами Вадима Столара кремлівської пропаганди в Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

Журналісти заявили про поширення медіаресурсами Вадима Столара кремлівської пропаганди в Україні

Вадим Столар
Джерело:  online.ua

На другому році війни в Україні досі вільно працюють медіаресурси друга зрадника Віктора Медведчука, колишнього нардепа від ОПЗЖ Вадима Столара. 

Чому медіаресурси Столара вільно поширюють кремлівську брехню в Україні

Журналісти ASPI зазначають, що попри те, що російські військові злочинці та носії “руського міра” вбили й закатували тисячі українців, медіаресурси Столара продовжують вільно поширювати кремлівську пропаганду на території України.

Медійна імперія, яка і до цього часу сіє в мізки українців "руській мір", який по методичці Кремля, Медведчука та Путіна краще війни! - йдеться у матеріалі журналістів-розслідувачів.

Зокрема, одним з підконтрольних Столару медіапроєктів є так звані "Новини Live", на їхньому YouTube-каналі регулярно публікують тих самим політологів, експертів думок та зрадників, які працювали та ходили як шльондри по всіх каналах Столара-Медведчука.

За словами журналістів, для більшої кількості переглядів між сюжетами на каналі йде реклама.

Особливо цікаво спостерігати за "розслідуваннями" журналістів проекту "Наша Справа" Столара-Медведчука про корупцію в Україні. Це те, що потрібно зараз роздмухувати Кремлю для наших партнерів, про те, що раніше заявляв патрон Столара - Путін, - зазначається у матеріалі журналістів.

Головною цілю медіаресурсів Столара, як зазначають розслідувачі, є дискредитація України перед західними партнерами.

Що Україна найкорумпованіша держава - це методичка для Заходу, щоб він відмовився допомагати Україні, - йдеться у матеріалі.

Окрім цього журналісти зазначили, що на каналах Столара активно та цинічно заявляється про корупцію у Києві, де сам колишній нардеп протягом довгих років заробляв на схемах із незаконною забудовою та розкраданням бюджетних коштів.

Особливо вразило розслідування про будівництво метро на Виноградар, де Столар вкрав понад 3 млрд грн з цього будівництва. Щось журналісти "Нашої Справи" забули про це згадати в сюжеті, а також про мости в столиці, де Столар-Медведчук з подільником Микитасем вкрали всі кошти на даних будівництвах. А зараз за кошти Медведчука-Столара продовжується спонсорування Микитася, фінансування адвокатів та підкуп суддів, - підкреслюють журналісти.

На їхню думку, тому Служба безпеки України має повторно ретельно передивитися діяльність Столара в нашій країні, особливо його медійних проектів, і з'ясувати, навіщо вони створені під час війни.

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