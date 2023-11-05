Журналісти заявили про поширення медіаресурсами Вадима Столара кремлівської пропаганди в Україні

На другому році війни в Україні досі вільно працюють медіаресурси друга зрадника Віктора Медведчука, колишнього нардепа від ОПЗЖ Вадима Столара.
Чому медіаресурси Столара вільно поширюють кремлівську брехню в Україні
Журналісти ASPI зазначають, що попри те, що російські військові злочинці та носії “руського міра” вбили й закатували тисячі українців, медіаресурси Столара продовжують вільно поширювати кремлівську пропаганду на території України.
Зокрема, одним з підконтрольних Столару медіапроєктів є так звані "Новини Live", на їхньому YouTube-каналі регулярно публікують тих самим політологів, експертів думок та зрадників, які працювали та ходили як шльондри по всіх каналах Столара-Медведчука.
За словами журналістів, для більшої кількості переглядів між сюжетами на каналі йде реклама.
Головною цілю медіаресурсів Столара, як зазначають розслідувачі, є дискредитація України перед західними партнерами.
Окрім цього журналісти зазначили, що на каналах Столара активно та цинічно заявляється про корупцію у Києві, де сам колишній нардеп протягом довгих років заробляв на схемах із незаконною забудовою та розкраданням бюджетних коштів.
На їхню думку, тому Служба безпеки України має повторно ретельно передивитися діяльність Столара в нашій країні, особливо його медійних проектів, і з'ясувати, навіщо вони створені під час війни.
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