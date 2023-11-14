Пропаганда РФ використала польське видання для поширення брехні про провал контрнаступу ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Пропаганда РФ використала польське видання для поширення брехні про провал контрнаступу ЗСУ

Кремлівська пропаганда
Джерело:  SPRAVDI

Кремлівська пропаганда використала польське видання для поширення брехні про нібито провал контрнаступальної операції українських військових. 

Що відомо про поширення Росією пропаганди за допомогою іноземних видань

За інформацією аналітиків з Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, кремлівська пропаганда використала польське видання “Myśl Polska” для поширення власного фейку про нібито провал контрнаступу українських військових.

Зокрема, нещодавно польські ЗМІ поширили інформацію, що нібито офіційні особи країни заявили про зупинку контрнаступу українських військових російською окупаційною армією у Запорізькій області.

Польські журналісти нібито посилались на заяву командувача угруповання злочинної армії РФ на Запорізькому напрямку генерал-полковника Олександра Романчука, за словами якого, підрозділи російських окупантів “зламали хребет” контрнаступу ЗСУ у Запорізькій області.

Нібито підрозділи під його керівництвом заманили українських військових у пастку.

Що не так із виданням Myśl Polska

Аналітики зазначають, що видання “Myśl Polska” відоме своїми відвертими проросійськими поглядами і публікаціями.

Зокрема, серед матеріалів видання часто були поширювані кремлівською пропагандою фейки та наративи.

Так, нещодавно видання оприлюднило матеріал про те, що нібито Польща готується до війни із Росією через ймовірну поразку України.

Керівником видання є Ян Енгельгард, який просував у Польщі книжки російського націоналіста Олександра Дугіна та називав війну в Україні "спецоперацією".

При цьому одним з редакторів сайту є колишній польський депутат Матеуш Піскорський, якого у 2016 році звинуватили у шпигунстві на користь Росії та Китаю.

Тож довіряти такому джерелу не варто - на сайті публікують наративи, вигідні Кремлю, і нічого спільного з реальністю вони не мають, - йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій.

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